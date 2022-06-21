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Основания госзакупок из одного источника хотят сократить в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
21 Июня 2022, 16:03
Основания госзакупок из одного источника хотят сократить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК презентован проект закона по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов, в законопроект включены 5 блоков поправок, предусмотренных планом-графиком по реализации законодательных поручений Главы государства, озвученных на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года и по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса 21 января текущего года.

Проект закона также содержит дополнительные блоки поправок, внесенные по поручению руководства Правительства.

По данным ведомства, поправки в Закон «О государственных закупках» предусматривают сокращение оснований государственных закупок из одного источника путем прямого заключения договора.

В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции в Миннацэкономики считают, что необходимо исключить право приобретать из одного источника:

- товары в государственный материальный резерв;

- служебные помещения, транспортные и иные технические средства, информационные системы, имущество и услуги по их обслуживанию уполномоченными органами для осуществления оперативно-розыскной деятельности;

- приобретение здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В Законе «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» законодательно закрепляется обязательное согласование порядка закупок фонда «Самрук-Қазына» с АЗРК.

Для сокращения неконкурентных закупок фонда исключается способ закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации. Также законопроектом предусматривается право поставщиков на обжалование закупок независимо от способа их приобретения.

Проектом закона также предусмотрено дальнейшее реформирование межбюджетных отношений.


Бизнес   Мажилис   Экономика   Миннацэкономики  
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