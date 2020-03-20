Основания для объявления карантина в Караганде нет - управление здравоохранения области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде выявили два случая заболевания коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в нашей области выявлены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба они завозные. Вирус обнаружен у пассажиров рейса Минск - Нур-Султан. 18 марта борт совершил посадку в аэропорту города Караганды по причине сложностей, связанных с размещением граждан на карантин в столице. В этот день в Нур-Султане прибывало 3 международных борта. При встрече пассажиров были соблюдены все необходимые меры безопасности», - сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

Встреча пассажиров проводилась в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Автобус для их транспортировки был подан непосредственно к трапу самолета. Тем самым была исключена возможность выхода пассажиров в здание аэропорта. Осмотр граждан производился в автобусе.

После осмотра все пассажиры организованно на автобусах были доставлены в карантинный госпиталь, при этом лица, прибывшие из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, были отделены от общей группы пациентов.

На сегодняшний день на карантине с круглосуточным наблюдением находятся 109 человек (граждане, вернувшиеся из стран категории 1 А (Италия, Франция, Испания, Иран, Германия или контактировавшие с условно зараженными лицами), в том числе в инфекционных боксах – 17. На домашнем карантине находится 21 человек, под медицинским наблюдением без самоизоляции – 336 человек, на дистанционном мониторинге (ежедневный обзвон) - 275.

Карагандинцам напомнили, что если они вернулись из зарубежной поездки или контактировали с лицами, приехавшими из-за рубежа, то должны быть помещены на домашний карантин. Медицинские работники рассказали о правилах, которые должны соблюдать во время домашнего карантина.

1. В первую очередь – самоизоляция. Нельзя выходить из дома в течение всего срока карантина (14 дней).

2. В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время, при этом рот и нос должны быть прикрыты маской.

3. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.

4. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

5. При появлении температуры или признаков недомогания обратиться в скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

6. Температуру необходимо измерять 2 раза в день.

7. В случае нарушения условий домашнего карантина, вы будете помещены в инфекционное отделение в принудительном порядке.

Напомним, сегодня в Минздраве сообщили о новых пяти случаях заражения в Казахстане, два из них – в Караганде.