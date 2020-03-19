Оснований для закрытия городов ВКО на карантин нет

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Оснований для закрытия городов ВКО на карантин нет. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлангазы Ибраев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Он сообщил, что санитарная служба на сегодняшний день работает по трем основным направлениям. В их число входит мониторинг лиц, прибывающих в Восточный Казахстан из стран категорий 1А, 1Б, 2. Также ведется отслеживание контактных лиц, которые разделены на близких контактирующих и лиц, потенциально имевших контакт с заболевшими.

- По системе оповещения мы получаем фамилии и адреса, которые указывают люди, когда пересекают границу Казахстана. По этим данным мы берем всех людей на мониторинг. Это наиболее важная часть нашей работы. Так мы можем предотвратить или вовремя локализовать случаи заражения коронавирусной инфекцией, - отметил Нурлангазы Ибраев.

Медицинскими работниками и санитарными службами проводится обзвон граждан для того, чтобы выяснить имеется ли наличие симптомов болезни и решить, стоит ли на данных граждан обратить повышенное внимание.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли закрыть город Усть-Каменогорск на карантин так же, как Нур-Султан и Алматы, Нурлангазы Ибраев отметил, что оснований для этого пока нет.

- Такие новости – недостоверная информация. У нас нет той ситуации, из-за которой необходимо объявлять карантинные мероприятия. На сегодняшний день в Восточном Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. На всех рейсах, которые пребывают напрямую в Усть-Каменогорск, проводится термометрия, анкетирование, выявление лиц с симптомами ОРВИ. На границе с Россией работают санитарно-карантинные посты, где проводится тщательная работа, - заключил Нурлангазы Ибраев.