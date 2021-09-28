Оснований для существенного подорожания коммунально-бытового угля нет – АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оснований для существенного повышения стоимости угля, приобретенного через товарные биржи напрямую у производителей, в предстоящем отопительном сезоне нет. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С апреля нынешнего года на площадках отечественных товарных бирж впервые стартовали биржевые торги коммунально-бытовым углем, объем выставленного на торги твердого топлива составляет 10 процентов от всего объема, производимого угольными разрезами. При этом уголь продается малыми партиями, от одного до пяти вагонов, напрямую региональным операторам, в соответствии с секционными правилами по реализации коммунально-бытового угля через товарные биржи. Оставшиеся 90% по усмотрению разрезов могут быть реализованы на своих условиях – прямые контракты либо биржевые торги», – сказал Б. Самбетов.

По его словам, данная схема биржевых торгов введена в целях обеспечения населения «дешевым» коммунально-бытовым углем, без участия в схеме ценообразования непродуктивных посредников. Тогда как ранее угледобывающие компании в пик сезона законтрактовывали весь годовой объем на год вперед на бирже в рамках единоразовых торгов в больших объемах, в течение короткого срока. В результате полностью ограничивался доступ к ресурсам других компаний, которые были вынуждены обращаться к оптовикам-посредникам.

Продажа 10 процентов малыми партиями от всего объема добываемого коммунально-бытового угля закреплена приказом министра торговли и интеграции РК от 13 августа 2021 года. Внесены изменения в Перечень биржевых товаров в части установления 10 % от общего годового объема коммунально-бытового угля, подлежащего обязательной реализации через товарные биржи региональным операторам.

Б. Самбетов также сообщил, что во втором полугодии 2021 года на торги на товарной бирже будет выставлено 511 тыс. тонн коммунально-бытового угля. На сегодняшний день выставлено на торги порядка 476 тыс. тонн, при этом уже реализовано свыше 200 тыс. тонн. В качестве покупателей коммунально-бытового угля выступили 40 региональных угольных операторов от 201 аккредитованного субъекта из 11 регионов страны.

Зампред Агентства отметил, что, с учетом итогов биржевых торгов и биржевых котировок, можно считать, что оснований для существенного повышения стоимости угля, приобретенного через товарные биржи напрямую у производителей, в предстоящем отопительном сезоне нет.