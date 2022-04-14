Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Оснований для расторжения договора о возврате акций Казахтелекома государству нет – Канат Мусин

    14 Апреля 2022, 14:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин прокомментировал возможность оспорить договор дарения 28,8% акций Казахтелекома государству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно закону «О государственном имуществе», госимущество приобретается в том числе и по договорам дарения, эта форма предусмотрена законодательно. Сделка по договору дарения оформляется в установленном законом порядке, заверяется нотариально, все необходимые формальности соблюдены. И поэтому основания говорить о том, что она завтра может быть оспорена, по каким-то моментам расторгнута, на сегодняшний момент нет. И я уверен, что их не будет», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Напомним, 12 апреля стало известно о принятии предложения Правительством частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества «Казахтелеком», составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения. Также ТОО «Alatau Capital Investment» по договору дарения передало в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% уставного капитала общества.

    Управляющим партнером Alatau Capital Investment, а также владельцем Skyline Investment Company S.A. является Кайрат Сатыбалды. 13 марта он был задержан и помещен в ИВС по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минюст Казахтелеком
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Нацбанку РК  в праве подачи апелляции
    Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов
    Активы Jusan Bank вернули в Казахстан
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков