Оснований для повышения цены автогаза на заправках не имеется – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики РК провели анализ торгов сжиженным нефтяным газом, который был выделен в рамках утвержденного плана поставки на внутренний рынок страны на декабрь 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Из объемов сжиженного нефтяного газа по регулируемой министерством цене (43 345 тг. с НДС) было выделено 42 525 тонн, а через электронные торговые площадки (ЭТП) - 95 118 тонн СНГ.

По итогам проведенных торгов на ЭТП, на 8 декабря 2021 г. было приобретено 80 117 тонн сжиженного нефтяного газа, что составляет 84% от выделенного по плану поставки объема.

Оставшийся объем в размере 15 001 тонн не был реализован в основном из-за отсутствия заявок на покупку сжиженного нефтяного газа. Недобор объемов сжиженного нефтяного газа на торгах связан с сезонностью потребления, так, из-за технических свойств бутан менее востребован в зимний период. Кроме этого, снижаются объемы заправки сжиженного нефтяного газа автомобилей и бытовых баллонов.

Однако, в целях обеспечения внутреннего рынка пропаном, министерством проведено совещание с ТОО «Тенгизшевройл», в результате которого в декабре текущего года дополнительно выделен объем в размере 7 129 тонн сжиженного нефтяного газа для нужд внутреннего рынка .

В целом, торговые сессии декабря месяца прошли в штатном режиме, рыночный механизм отрегулировал потребности регионов необходимыми объемами сжиженного нефтяного газа, которые на данный момент находятся в процессе отправки по регионам.

«Средневзвешенная цена сжиженного нефтяного газа ( на 8 декабря ) декабрьских торгов составила 144 707 тенге за тонну, в то время как средневзвешенная цена СНГ на торгах в ноябре составила 152 194 тенге за тонну, связи с чем, сообщаем, что оснований для повышения цены автогаза на заправках не имеется», -отметили в Минэнерго.