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Оснований для паники нет - Алтай Кульгинов о непогоде в столице

23 Января 2020 15:23
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Оснований для паники нет - Алтай Кульгинов о непогоде в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погоды в ДЧС рекомендовали ввести режим чрезвычайной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе совещания с участием акима Алтая Кульгинова Департамент по чрезвычайным читуациям рекомендовал ввести режим ЧС.

«Предлагаю перевести территориальную подсистему гражданской защиты города в режим ЧС с мобилизацией инженерной, строительной, дорожной техники и объектов экономики города. Привести в готовность пункты обогрева на всех выездах с территории города», - сказал начальник Департамента по ЧС города Нур-Султана Бауыржан Сыздыков.

Как прокомментировал аким столицы Алтай Кульгинов, режим ЧС в городе официально не введен.

«Департамент по ЧС предложил ввести режим. Мы сейчас комиссионно обсудим. Оснований для паники нет. Мы выслушали все службы и составили соответствующий план. Будем работать в усиленном варианте», - сказал аким города журналистам в рамках совещания в ДЧС.

По словам Алтая Кульгинова, все задействованные службы работают в круглосуточном режиме.

«Еще снег будет идти, нужно серьезно оценить ситуацию. Нужно привлечь технику дополнительно со строительных и подрядных организаций», - отметил аким.

Ранее в ДЧС рекомендовали сократить рабочий день для жителей столицы в связи с ухудшением погодных условий.



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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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