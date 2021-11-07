+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -3 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Оснований для дефицита бензина нет - Минэнерго

7 Ноября 2021 12:48
Поделиться:
Оснований для дефицита бензина нет - Минэнерго

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Оснований и предпосылок для дефицита бензина нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцинация, возросшее энергопотребление и коррупционные скандалы – обзор недели
Деятельность «серых» майнеров ограничат в Казахстане На сегодня нет оснований для роста цен на бензин - Минэнерго РК Грядет ли в Казахстане энергодефицит – ответ Министерства энергетики

«В ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что на отдельных АЗС отсутствует бензин. Министерство энергетики сообщает, что на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство ГСМ. Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине. Таким образом, оснований и предпосылок для дефицита бензина нет», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Если на автозаправочных станциях отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие, в ведомстве просят сообщить информацию об этом на WhatsApp по номеру телефона +7 777 999 52 18.

Специалисты Министерства энергетики, в свою очередь, проверят достоверность поступившей информации.

«Факты необоснованного повышения цен и попытки создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные органы», - отметили в пресс-службе Министерства энергетики РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Минэнерго РК   #Топливо  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Вакцинация, возросшее энергопотребление и коррупционные скандалы – обзор недели
Деятельность «серых» майнеров ограничат в Казахстане
На сегодня нет оснований для роста цен на бензин - Минэнерго РК
Грядет ли в Казахстане энергодефицит – ответ Министерства энергетики
Популярное
1 Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: семь человек пострадали
2 Пенсионеры смогут бесплатно обучаться на курсах в Кокшетау
3 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
4 О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана
5 Скончался экс-министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов
6 72-летний пенсионер зарезал собутыльника в Балхаше
Читайте также
Грядет ли в Казахстане энергодефицит – ответ Министерства энергетики
Высокий рост энергопотребления отмечает Минэнерго РК
Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: семь человек пострадали
Пенсионеры смогут бесплатно обучаться на курсах в Кокшетау
90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана
Скончался экс-министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов
72-летний пенсионер зарезал собутыльника в Балхаше
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив