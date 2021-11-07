Оснований для дефицита бензина нет - Минэнерго
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Оснований и предпосылок для дефицита бензина нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что на отдельных АЗС отсутствует бензин. Министерство энергетики сообщает, что на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство ГСМ. Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине. Таким образом, оснований и предпосылок для дефицита бензина нет», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Если на автозаправочных станциях отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие, в ведомстве просят сообщить информацию об этом на WhatsApp по номеру телефона +7 777 999 52 18.
Специалисты Министерства энергетики, в свою очередь, проверят достоверность поступившей информации.
«Факты необоснованного повышения цен и попытки создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные органы», - отметили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
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