Оснований для дефицита бензина нет - Минэнерго

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Оснований и предпосылок для дефицита бензина нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что на отдельных АЗС отсутствует бензин. Министерство энергетики сообщает, что на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство ГСМ. Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине. Таким образом, оснований и предпосылок для дефицита бензина нет», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Если на автозаправочных станциях отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие, в ведомстве просят сообщить информацию об этом на WhatsApp по номеру телефона +7 777 999 52 18.

Специалисты Министерства энергетики, в свою очередь, проверят достоверность поступившей информации.

«Факты необоснованного повышения цен и попытки создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные органы», - отметили в пресс-службе Министерства энергетики РК.