Оснований для беспокойства нет - рассылку с угрозами террористического характера прокоммоментировали в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информацию о рассылках с угрозами террористического характера в Telegram-чаты редакций нескольких СМИ и на адреса государственных органов прокомментировали в МВД, передает МИА «Казинформ».

В ходе проведения комплекса оперативно -розыскных мероприятий сотрудники полиции установили несколько телефонов, а также их владельцев и пользователей. При проверке причастность данных лиц, среди которых были простые граждане Казахстана, в том числе несовершеннолетние, к рассылкам не подтвердилась. Предполагается, что все они стали жертвой «сватинга» (фальшивых сообщений о серьёзных правонарушениях для вызова правоохранительных органов к взломанным адресатам) со стороны неустановленных пользователей мессенджера Telegram.

Правоохранительными органами принимаются все меры для установления правонарушителей и привлечения их к ответственности за заведомо ложные сообщения в соответствии с законодательством страны.«Ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов. Оснований для беспокойства нет. Призываем пользователей социальных сетей и других медиа верить только официальным сообщениям», - добавили в МВД.