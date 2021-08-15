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вчера 19:32
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Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
МЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - Обильные дожди со снегом в горах Меркенского района Жамбылской области привели к размыву местной автодороги и основания железнодорожного моста на перегоне Аспара-Шу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТЖ.
Искусственные сооружения по пропуску воды работали в полном режиме, однако большой объем и напор воды подмыли основания железнодорожного моста. Сейчас движение грузовых и пассажирских поездов приостановлено. Проводятся восстановительные работы. Для ликвидации последствий задействована специальная железнодорожная и автотракторная техника, 75 работников железнодорожного транспорта. К месту происшествия подвезены необходимые материалы (шпалы, рельсы, щебень, бутовый камень). Работы планируется завершить к утру 16 августа.
В связи с этим ожидается задержка пассажирских поездов:
- №712 сообщением Шымкент-Нур-Султан Нурлы жол;
- №78 сообщением Мангистау - Алматы-2;
- №42 сообщением Атырау - Алматы-2;
- №23 сообщением Алматы-1 - Актобе;
- №29 сообщением Алматы -2 – Атырау;
- №33 сообщением «Алматы-2 – Актобе»;
Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.
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