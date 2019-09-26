Основа стабильности и процветания Казахстана – конструктивный общественный диалог

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019-го года затрагивает основные существенные вопросы общественно-экономической и культурной жизни страны и народа. Такое мнение высказал доктор Димитриос С. Пателис - доцент кафедры философии Технического университета Крита, передает МИА «Казинформ»..

По мнению эксперта, Казахстан - это крупная страна, находящаяся в стратегически важном регионе, обладающая уникальным культурным наследием, уникальными ресурсами и возможностями. Научно обоснованное, рациональное, целенаправленное, демократическое и справедливое использование этих возможностей во благо народа - залог процветания. Процветающий Казахстан – это решающий фактор стабильности, развития и благополучия Центральный Азии и Евразийского региона в целом.

«Народ Греции испытывает дружеские чувства к народу Казахстана. Имеется большой потенциал для укрепления и развития отношений между Грецией и Казахстаном. Это касается не только торгово-экономических отношений, но и отношений культурных, гуманитарных, образовательных и научных. Поэтому, пользуясь случаем, хочу искренние пожелать успехов, процветания, благополучия и справедливого развития народу Казахстана, в условиях подлинной демократия, солидарности, народного суверенитета и соблюдения всех прав и свобод человека, и гражданина», - отметил доктор Димитриос С. Пателис.