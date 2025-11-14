Основа современной модели банковского регулирования — Абылкасымова о новом законе о банках

— Данный Закон закладывает основу современной модели банковского регулирования, ориентированной на передовые стандарты и лучшую международную практику регулирования и надзора для обеспечения финансовой стабильности, развития конкуренции и защиты прав потребителей, — отметила глава агентства.

Она подчеркнула, что сохранены лучшие нормы действующей практики, но внесен ряд новелл. В том числе расширяются сферы применения мотивированного суждения и усиливаются стандарты корпоративного управления. Руководители риск-менеджмента, внутреннего аудита и комплаенса приравниваются к руководящим работникам.

— Вводится новый механизм урегулирования неплатежеспособных банков. С учетом положений нового Закона о банках Казахстан завершает работу по обеспечению полного соответствия Базельским принципам банковского надзора. Большой упор был сделан на исполнении поручении Главы государства по развитию конкуренции и привлечению новых игроков на финансовый рынок. Для либерализации условий вхождения иностранных инвесторов в июне 2025 года приняты законодательные поправки, которые существенно сократили требования для вхождения на рынок для иностранных банков, — сказала Абылкасымова.

Предусмотрена дальнейшая либерализация условий для появления новых финансовых институтов через введение базовой и универсальной банковской лицензии. Также, по словам главы регулятора, закон расширяет возможности банков инвестировать в финтех-компании для развития инновационных продуктов в рамках экосистем, внедрения передовых технологий в и повышения конкурентоспособности. Учитывая, что инвестиции несут риски, вложения банков будут ограничены в зависимости от размера капитала.