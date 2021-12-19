Основа государственности: что символизирует Государственный Герб Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После обретения независимости у Казахстана появилась собственная символика, олицетворяющая идентичность и суверенитет страны. На языке геральдики государственные символы отражают духовные ценности народа Казахстана. Что символизирует Государственный Герб Казахстана, рассказали его авторы корреспонденту МИА «Казинформ».

Впервые госсимволы Казахстана были утверждены 4 июня 1992 года тремя отдельными законами. Затем положения этих документов были сведены в специальном Указе Главы государства, имеющем силу Конституционного закона «О государственных символах Республики Казахстан» от 24 января 1996 года. Авторами Герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

В своей книге «Герб Казахстана» один из авторов Жандарбек Малибеков отмечает, что в отличительном знаке государства сконцентрированы мечта народа, его мысли, философия, концепция и принципы.

«Волею Всевышнего, благодаря добрым намерениям соотечественников и при поддержке Елбасы мне довелось принять участие в самом важном событии в истории страны – подготовке Государственного Герба. Я не могу назвать себя единственным автором Герба. Его владелец и святой покровитель – народ. Его создатель и вдохновитель – народ. Я – один из сыновей этого народа. Безмерно благодарен Творцу за то, что вдохновил меня на создание образов, отражающих интересы народа», - написал Жандарбек Малибеков.

Действительно, как отмечал автор, герб – один из главных символов государства, который ставит цель пропагандировать себя всему миру и быть признанным.

«В международной терминологии это понятие происходит от немецкого слова «херб», что означает наследие. Герб, отражающий историю государства, его традиции, культуру и ценности, состоит из гармонично совмещенных форм, идейных схем, предметных деталей», - поделился Жандарбек Малибеков.

Как отметил один из авторов герба, в любом деле, событии государственной важности есть свой процесс, своя история развития.

«Я горжусь тем, что в ходе выдвижения проекта герба, в процессе его обсуждения и утверждения принимали участие выдающиеся личности современности. До сих пор в моих ушах звенят слова правоведа-академика, общественного деятеля Салыка Зиманова: «Не ищите в гербе политику, ищите историю и традиции»! Было это 4 июня 1992 года. Сейчас этот день мы отмечаем, как особенный день, как историческое событие», - отмечает в своей книге Жандарбек Малибеков.

В книге «100 рассказов о независимости» Жандарбек Малибеков рассказывает, что многие не догадываются, насколько глубокий смысл заложен в Государственном Гербе РК.

«Он в каждом элементе, который вы там видите. У него настолько сильная философия, что сам по себе герб является своего рода оберегом нашей государственности. В начале 1992 года был объявлен конкурс на лучший проект государственных символов независимого Казахстана. В тот период я жил в Ташкенте. И я взялся за эту действительно кропотливую, скрупулезную работу, которая может сравниться с полноценными исследованиями. Дали срок в три месяца. Я углубился в историю казахского народа, в нашу культуру и традиции. В своей работе я хотел отразить всю глубину нашего духовного наследия. Смысл моего проекта можно передать хорошими словами «Шаңырағың биік болсын, керек кең болсын, босағаң берік болсын». Для казахов эти пожелания-бата были самыми главными. Поэтому одним из основных элементов в нашей символике является юрта. Шанырак нес и другой посыл. Когда молодые женятся, казахи обычно говорят: «Үй ішінен үй тікті». Наш шанырак олицетворял новое независимое государство, которое отделилось от СССР.

Потом встал вопрос того, чтобы визуально государство выглядело защищенным. И я вновь прибегнул к историческим фактам: впервые лошади были одомашнены в Казахстане. В нашей истории тулпары, можно сказать, всегда защищали батыров – конь был другом и хранителем воинов. В моем проекте скакуны необычные: рогатые кони во многих культурах считаются святыми. А в рогах коней, изображенных на гербе, отражена наша традиция. Красивые и крепкие рога состоят из семи колец. Они означают семь колен – «жеті ата».

Чтобы создать впечатление устойчивости молодого государства, в образе герба отражен желбау. При сильных ветрах для укрепления юрты к желбау привязываются тяжелые предметы. В юрте желбау должен висеть изнутри, но на гербе я выставил его наружу, чтобы укрепить «порог». И над входом добавил название государства - «Қазақстан». А уыки, поддерживающие шанырак, это разные национальности, проживающие в нашей стране.

Я помню, что в масштабном конкурсе на лучший госсимвол участвовало 245 проектов. Комиссия заседал каждую неделю, и в конце концов на рассмотрение депутатам был предложен мой проект. Хочу отметить, что вне комиссии, вне рабочего времени Президент Нурсултан Назарбаев сам приходил и изучал выдвинутые на рассмотрение варианты гербов – ему очень понравился мой проект.

И здесь отдельно стоит рассказать об элементах, которые поначалу вызвали недовольство депутатов Верховного Совета. Прежде, чем утвердить мой проект, они потребовали, чтобы я снял с герба рогатых коней, архаров, пятиконечную звезду. Архары народным избранникам не понравились. Но ведь это часть нашего исторического декоративно-прикладного искусства – знаменитый сакский звериный стиль! Помимо этого, такая геральдика была нужна, чтобы подчеркнуть масштаб и пропорцию симметричного герба. Элемент показывает устойчивость верхнего объема благодаря крепкому порогу.

Интересная история произошла со звездой. После выполнения всех требований депутатов Президент Нурсултан Назарбаев увидел, что подправленный герб оскудел. Тогда он выступил с такой речью: «Уважаемые депутаты, давайте не будем ассоциировать пятиконечную звезду с Советской властью. У казахов есть выражение «Жұлдызын жансын». Мы верим, что у каждого есть своя звезда, и она должна быть у нашей молодой страны. У нас свой путь развития». Прошло дополнительное голосование – и звезда вернулась на место. Вечером позвонил Президент и попросил оставить на гербе снятые элементы. Вот так тяжело мы защищали наш государственный символ», - повествует Жандарбек Малибеков.

Он разработал стандарт и эталон Герба, в 2019 году в названии страны был изменен шрифт с кириллицы на латиницу. Жандарбеку Малибекову доверили руководить работой при изготовлении герба на Президентском штандарте.

«Конечно же, в течение всего этого времени на различных мероприятиях мы порой беседуем с Елбасы и вспоминаем, с каким трудом мы защищали наш Государственный Герб», - добавил он.

Шот-Аману Уалиханову прообраз герба пришел во сне.

«Это было летом 1990 года, еще в советское время. Я много размышлял о жизни, о стране. Прообраз герба пришел во сне. Большая белая птица взмахивает крыльями и между ними появляется ослепительный солнечный диск. Я невольно зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, то вижу - солнце превратилось в шанырак. Утром, увиденное во сне, легло на бумагу.

Эта идея меня очень увлекла. Читал книги по истории, этнографии казахов. В процессе работы был собран, осмыслен и систематизирован огромный и богатейший исторический, археологический материал. Художественно-образное решение герба республики должно было быть связано с традицией и историей страны, отображать особенности и гуманистическое направление ее развития на новом этапе. Словом, богатейшее великолепие национальной символики прошлого было взято за основу в длительной и кропотливой работе над гербом», - рассказал автор корреспонденту Казинформа в 2017 году.

Он подчеркнул, что любое оригинальное произведение состоит из трёх компонентов: основного идейного замысла, композиции, выразительных средств.

«При работе над созданием герба все эти параметры были мною соблюдены. В проекте были изложены следующие концептуальные элементы: герб не случайно имеет форму круга, ведь эта наиболее близкая к совершенству фигура особенно ценилась кочевниками. Это символ жизни, вечности. Круг, в пространстве которого объединены многозначные символы, олицетворяет одновременно космос и единство страны», - отметил автор.

«Главным лейтмотивом герба является шанырак - верхняя сводчатая часть юрты. Номады, лёжа в юрте, через шанырак обозревали звёздное небо. Он представляет собой идеальный круг, перехваченный крест-накрест положенными связями. Он не только по форме напоминает небесный купол, но и по отражению в сознании людей является одним из важных элементов жизнеустройства», - заключил Ш. Уалиханов.

По словам Жандарбека Малибекова, с течением времени, развитием техники и технологий возрастают требования к конкретности, незыблемости государственных символов.

«К примеру, поначалу первый эталонный образец герба был отлит из бронзы на Алматинском поршневом заводе. В 1997 году этот эталонный образец вместе с государственными стандартами был торжественно перевезен из Алматы в Астану. В 2007 году мы компьютерным способом приступили к изготовлению нынешней стандартной системы госсимволов. Эта работа растянулась на целых семь лет. В 2014 году новый образец стандарта Государственного Герба был утвержден знаком «СТ РК 989-2014» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства инвестиций и развития РК. С 1 января 2016 года он введен в действие. Таким образом, оригинал эталонного стандарта Государственного Герба был конкретизирован описанием содержания и графическими измерениями. Это новая высота в отечественной геральдической науке и в гербоведении. Верю, что наш красивый герб будет служить дальнейшему укреплению основ нашей независимой государственности», - отмечает в книге Жандарбек Малибеков.