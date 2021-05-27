Оснащенность медоборудованием для борьбы с COVID-19 повысилась в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области оснащенность медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19 повысилась. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ JETISÝ MEDIA Алматинской области.

Как стало известно в ходе брифинга, который состоялся на информационной

площадке JETISY MEDIA, были закуплены 180 машин скорой помощи и 12 передвижных комплексов, а также введена в эксплуатацию новая инфекционная больница на 200 мест. Кроме того, был создан месячный запас средств индивидуальной защиты (2,2 млн. масок, 1,1 млн. пар перчаток, 128,4 тысяч комплектов защитных одноразовых костюмов), сформирован запас лекарств (112,3 тыс. жаропонижающих, 20,3 тыс. противовирусных препаратов, 154 тыс. антибиотиков).

Всего на борьбу с коронавирусом из местного бюджета было направлено 13,8 млрд. тенге.

Кислородными станциями обеспечены 17 больниц, функционируют 14 лабораторий, общая мощность которых составляет девять тысяч лабораторных исследований.

«По состоянию на 26 мая 2021 года методом ПЦР лабораторно обследованы 665 648 человек. В последние дни показатели зараженных вирусом значительно снижается, одной из главных причин является массовая вакцинация. В области задействовано 244 прививочных пунктов, 67 мобильных бригад и 17 передвижных медицинских комплексов», - отметил Умирзак Ниязбеков.

На сегодняшний день для хранения вакцины предусмотрены 153 морозильных камер и 272 активных термоконтейнеров.

По официальным данным, на данный момент привито одним компонентом – 211 624 человек, завершили вакцинацию двумя компонентами – 119 081. В медицинских организациях имеется в остатке 14 920 доз I компонента и 65 610 доз - II компонента.