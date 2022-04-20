Оснащенность медицинской техникой составляет 60% в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области самая разветвленная сеть медицинских организаций среди других регионов страны и самый высокий уровень износа медицинской техники. Об этом заявил на общественном совете руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы облздрава, оснащенность медицинской техникой составляет 60%. Три года назад этот показатель составлял всего 49%. Оснастить медорганизации техникой удалось благодаря комплексному плану развития на 2018-2021 годы. В 2019 году закупили 23 единицы на 1,6 млрд тенге, в 2020 году - 37 единиц на 1,7 млрд тенге, в 2021 году - 26 единиц на 1,6 млрд тенге.

«Из местного бюджета выделили 700 млн тенге на приобретение 97 единиц медицинской техники и 226 млн тенге - на приобретение 30 единиц санитарного автотранспорта. Закупили реабилитационное оборудование для больниц Тайыншинского и им. Г. Мусрепова районов. По государственно-частному партнерству поставили магнитно-резонансный томограф в онкологический центр. Он работает в круглосуточном режиме. Во все центральные районные больницы приобрели УЗИ-аппараты высокого класса. Благодаря комплексному плану в прошлом году приобрели два компьютерных томографа. Один поставили в детскую областную больницу, второй – в третью многопрофильную городскую больницу, завершается его установка», - проинформировал Н. Айманов.

За счет местного бюджета капитально отремонтировали пять объектов, еще три – по программе «Ауыл Ел - бесігі». В этом году планируют ремонт еще пяти объектов.

В рамках комплексного плана в регионе построят 46 медпунктов в селах и поликлинику при районной Уалихановской больнице.

«По программе «Дорожная карта занятости» реализовывались проекты по строительству филиалов поликлиник на 250 посещений в смену в микрорайоне «Береке» и «Жас Оркен». Выделены средства из республиканского бюджета на продолжение строительства. В ближайшее время решится вопрос на уровне центральных госорганов о возобновлении строительства многопрофильной областной больницы», - сказал Н. Айманов.