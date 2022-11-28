Оснащенность медицинским оборудованием увеличилась на 1,5% в Акмолинской области

28 Ноября 2022, 13:54

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оснащенность медицинским оборудованием в Акмолиснкой области увеличилась на 1,5 % и составила 80,7 %. Об этом рассказала на прошедшем брифинге и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Бибигуль Омарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особое внимание, по словам спикера, в регионе уделяется улучшению материально-технического оснащения медицинских организаций.

Так, 8 февраля 2022 года на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан Главой государства поручено обеспечить переход на централизованный закуп медицинской техники стоимостью свыше 20 млн тенге за единицу на базе ТОО «СК-Фармация».

«В текущем году для приобретения 50 единиц медицинской техники выделено 1,5 млрд тенге. Из них за счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение выделен 1,3 млрд тенге для приобретения 32 единиц медицинской техники, 18 единиц медицинской техники закупается за счет средств местного бюджета на сумму 191,9 млн тенге. В ближайшее время ожидаются поставки закупленного оборудования», - поделилась Б. Омарова.

За 10 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оснащенность медицинским оборудованием увеличилась на 1,5 % и составила 80,7 %.

«Также проводится большая работа по приведению в соответствие зданий медицинских объектов. Для проведения капитальных ремонтов ведется работа по разработке проектно-сметных документации, выделено более 129 млрд тенге», - поделилась спикер.

Это разработка ПСД на капитальный ремонт трехэтажного здания ГКП на ПХВ «Центр первичной медико-социальной помощи» в селе Красный Яр, врачебной амбулатории в селе Журавлевке Буландынского района, здания онкологического диспансера ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница», здания кожвендиспансера ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница», прачечной ГКП на ПХВ «Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им. К. Курманбаева», фасада шестиэтажного главного лечебного корпуса, здания поликлиники и бактериологической лаборатории ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница», центральной районной больницы Коргалжынского района, здания общежития ГККП «Кокшетауский высший медицинский колледж», а также на установку системы медицинского газоснабжения для ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница», системы медицинского газоснабжения ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница», трансформаторной подстанции ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница».

Кроме того, продолжается строительство Центра ПМСП в селе Коянды Целиноградского района и поликлиники на 100 посещений в городе Косшы, ввод в эксплуатацию запланирован в текущем году.

«Вместе с тем, заключен договор с ТОО «Шанырак - XII» на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Новосельское Атбасарского района на 170 млн тенге и медицинского пункта в селе Сочинское Атбасарского района 158 млн тенге. Также в ближайшее время планируется реализация проекта строительства современной многопрофильной больницы на 630 коек в городе Кокшетау. Данный проект реализуется в рамках ГЧП между Министерством здравоохранения и Турецкой компанией «RenEll», - добавила Б. Омарова.

В то же время в рамках реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 38 сельских населенных пунктов планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций: трех медицинских пунктов, 21 фельдшерско-акушерский пункт, 14 врачебных амбулаторий.