Оснащение камерами прилегающих территорий сельских школ проверят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские бьют тревогу из-за распространения синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, проблемный вопрос обсуждали на заседании консультативно-совещательного органа.





Начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев рассказал о профилактической работе. В том числе об установке в учебных заведениях города ящиков доверия. Они предназначены для сбора информации о распространении синтетических наркотиков на условиях анонимности от школьников и студентов. По его словам, пока писем о каких-либо фактах не поступало. Но полицейские надеются, что такой формат работы будет эффективным и подростки выйдут на диалог с ними.

Стражи порядка отмечают, что несколько лет назад большинство родителей были против проведения наркотестирования их детей-старшеклассников. Соцопрос, проведенный в этом году, показал, что ситуация изменилась.





В этом году в Петропавловске закрасили более 400 наркограффити. Полицейские ждут содействия от представителей ЖКХ, которые могут помочь в закраске таких надписей. Большую помощь в этом направлении уже оказывают волонтеры.

Определенные результаты работы уже есть. В прошлом году в области зарегистрировали 52 факта передозировки синтетическими наркотиками, в этом – 28, 5 из которых – несовершеннолетние.

«Обсудили на заседании и роль системы видеонаблюдения в обеспечении безопасности. Все школы Петропавловска оснащены камерами видеонаблюдения. Начальник департамента полиции Марат Тулебаев поручил обследовать все сельские школы по оснащению камерами на прилегающей территории», - добавили в пресс-службе.