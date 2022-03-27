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Оснащение Центра медицины катастроф будут усиливать в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Марта 2022, 11:30
Оснащение Центра медицины катастроф будут усиливать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов озвучил планы по усилению Центра медицины катастроф Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центром медицины катастроф Министерства по чрезвычайным ситуациям обеспечивалась беспрерывная работа дежурных бригад. В настоящее время прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, в том числе созданию 4-х трассовых медико-спасательных пунктов, 2-х мобильных полевых госпиталей, выделению финансовых средств для обновления автомобильного парка», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Будут пересмотрены порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения (утверждены постановлением Правительства от 26 ноября 2020 года 796).

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий государственный орган по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера вправе использовать материальные ценности государственного материального резерва», - заключил глава Кабмина.


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