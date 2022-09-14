Оснащение 17 школ по проекту Фонда «Қазақстан халқына» начали с Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первой из 17 опорных школ-участниц благотворительного проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» Фонда «Қазақстан халқына» стала акмолинская школа имени Досова села Катарколь. В учреждение было поставлено необходимое материально-техническое оснащение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе акима Акмолинской области, в школе были обновлены 39 кабинетов и помещений, закуплены комплекты мебели и оборудования, технические средства обучения, инструменты и принадлежности, демонстрационные пособия, декоративно-художественные изделия, печатные пособия. Также установлены видеостена и инфокиоск, арт-студия, телестудия для записи онлайн-уроков и мастер-классов, мастерские. В школе есть мини-центр для детей дошкольного возраста.

«16 сентября фонд «Қазақстан халқына» проведет итоговое заседание І конференции национальной благотворительности. В рамках мероприятия мы провели 43 zoom-конференции с участием 1173 представителей НПО. Во всех регионах организовали 20 круглых столов, где приняли участие 3000 участников. Обсуждали концепцию, проспект программ фонда и предложения гражданского общества. Одним из важнейших направлений, звучавших на круглых столах, было пожелание развивать сельское образование. Когда говорят о необходимости поддержки сельского образования, то, прежде всего, надо поднимать опорные школы. Об этом говорится и в законе «Об образовании». Эти школы должны стать опорными, магнитом для близлежащих сельских школ. Почти половина людей живут в сельской местности. Поэтому сельские школьники должны иметь такие же возможности, как городские дети», – подчеркнул председатель правления общественного Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

В прошлом году акиматом Акмолинской области в школе проведен капитальный ремонт на сумму 354 млн тенге.

«Мы рады, что из 17 сельских школ проект начинается с нашей области. Реализация проекта позволит школьникам села Катарколь иметь доступ к качественному образованию. Благодаря проекту школа, в которой обучаются 356 сельских ребят, получила замечательную возможность укрепления материально-технической базы», - добавил заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Сами учащиеся нововведениями довольны.

«Когда мы вернулись с летних каникул, то очень удивились, как преобразовалась наша школа. Везде современная мебель, новые принадлежности и пособия. Каждый кабинет особенный, а во время перемен есть отдельные секции для игр. Нам все очень нравится», - сказала ученица 6 класса Томирис Киизбай.

Всего на оснащение 17 опорных школ Фондом «Қазақстан халқына» выделено 4,25 млрд тенге. Операционные расходы по проекту взял на себя партнер - Фонд устойчивого развития образования. Из выделенных 4,25 млрд тенге 2 млрд тенге направил «Beeline Kazakhstan». Генеральным партнером проекта также выступают АОО «НИШ» и все его структурные подразделения, оказывая бесплатную методологическую поддержку и повышение квалификации учителей.



