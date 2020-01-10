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ОСМС: жамбылцы положительно воспринимают нововведение

10 Января 2020 01:43
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ОСМС: жамбылцы положительно воспринимают нововведение

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О процессе внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Жамбылской области рассказали в областном управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, в конце минувшего 2019 года прибывшая в регион рабочая группа проводила информационно-разъяснительную работу среди населения об особенностях внедрения в нашей стране обязательного социального медицинского страхования. Представители созданного Минздравом регионального штаба оперативного взаимодействия по обеспечению готовности регионов к ОСМС посетили ряд медицинских организаций Жамбылской области. Познакомились с созданной медицинской информационной системой Бюро госпитализации, ЭРСБ - электронным регистром стационарного больного, регистром прикрепленного к медучреждениям населения – РПН. Медработникам разъяснили основные моменты обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, проверили готовность справочных постов медицинских организаций

«С 1 января 2020 года в Жамбылской области стартовало обязательное социальное медицинское страхование, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области. - Во всех медицинских учреждениях региона наблюдается 100% техническая готовность к внедрению ОСМС».

По словам специалистов, ответственных за ОСМС городской больницы №1 и городской поликлиники №2 города Тараза, эти организации оснащены раздаточными материалами, везде установлены информационные стенды, сотрудники информируют каждого пациента о новой системе оказания и получения медицинской помощи.

«В течение первых дней к нам обратились около десяти незарегистрированных пациентов, - сказала заместитель главного врача городской больницы №1 Алмагуль Бегманова. – С ними проведена разъяснительная работа. В результате обратившиеся граждане получили необходимые услуги».

В городской поликлинике №2 в первые дни после праздников пятеро незастрахованных пациентов также после разъяснения получили помощь, которую сотрудники поликлиники должны оказывать в течение трех месяцев, до 1 апреля этого года.

По словам медицинских работников, большинство пациентов знают о внедрении ОСМС и положительно воспринимают нововведение. Процесс внедрения проходит успешно, заверили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Здравоохранение,
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Автор:

Галина Скрипник

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