ОСМС: застраховано 85,6% населения Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сколько будет стоить социальное медстрахование для бюджета области и для каждого отдельного гражданина, что входит в бесплатный пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от государства, и кто такие «льготники», разъяснили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления здравоохранения акимата Жамбылской области Марата Жуманкулова, процесс внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Жамбылской области проходит в рамках намеченного.

«С 1 января 2020 года в Казахстане в полную силу вступила система обязательного социального медицинского страхования. На днях у нас в области проводилось выездное совещание регионального штаба по оперативному взаимодействию и обеспечению готовности регионов к внедрению ОСМС, где обсуждалась текущая ситуация и актуальные вопросы ОСМС. В совещании приняли участие вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров, первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов, директор департамента управления персоналом МЗ РК Эльмира Баймагамбетова, представители управления здравоохранения Жамбылской области, члены регионального штаба, медицинские работники региона».

Спикер отметил, что с введением социального медицинского страхования бюджет системы здравоохранения Жамбылской области на 2020 год составил 64,7 млрд тенге, объемы медицинской помощи выросли в 1,2 раза. При этом объем финансирования амбулаторно-поликлинической помощи увеличится на 5,4% - до 18,2 млрд тенге, с приоритетным финансированием первичной медико-санитарной помощи. Это позволит в полном объеме обеспечить охват населения профилактическими мероприятиями. Объем финансирования консультативно-диагностических услуг увеличен в 5,2 раза - до 8 млрд тенге, восстановительного лечения и медицинской реабилитации - в 3,4 раза - до 2,65 млрд тенге.

Фонд социального медицинского страхования в регионе уже завершил процедуры закупа медицинских услуг. Участниками стали 69 поставщиков медицинских услуг, из них 38 - государственной формы собственности и 31 - частной формы собственности.

«Для всех казахстанцев остается всегда доступным бесплатный пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от государства, включая оралманов и иностранцев, имеющих вид на жительство. С 2020 года на пакет бесплатных медуслуг также могут рассчитывать и лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране. В пакет ГОБМП входят первичная, экстренная и неотложная помощь, диагностика и лечение ряда хронических и социально значимых заболеваний, лекарственное обеспечение. Государство будет платить взносы в систему ОСМС за 15 льготных категорий граждан, в числе которых пенсионеры, дети, студенты, беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске, инвалиды и другие категории», - отметил спикер.

В медицинском ведомстве пояснили, что ставки взносов и отчислений с 1 января 2020 года составят для работодателей 2% от фонда заработной платы, для работников – 1% от оклада. Индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства и занимающиеся частной практикой лица будут платить 5% от 1,4 минимальной заработной платы, работающие по договорам гражданско-правового характера - 1% от дохода и самостоятельные плательщики – 5% от одной минимальной заработной платы, то есть 2 125 тенге.

При этом застрахованные граждане в рамках пакета ОСМС могут получать плановую стационарную, консультативно-диагностическую и стационарозамещающую помощь, а также медицинскую реабилитацию всех этапов, лекарственное обеспечение при оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи.

Отмечено, что каждый гражданин должен быть охвачен медицинской помощью в системе ОСМС. На сегодня в Жамбылской области застраховано 85,6% населения (в целом по стране - 87,3%). В Жамбылской области проживает 1,13 млн человек, из них свыше 682 тыс. жителей (60,3%) входят в число 15 льготных категорий граждан.

Остальные участники ОСМС являются наемными работниками (249,7 тыс. человек), индивидуальными предпринимателями (22,4 тыс. человек), плательщиками единого совокупного платежа (14 тыс. человек), самостоятельными плательщиками (161,8 тыс. человек). Не актуализирован статус 15 490 (1,3%) жителей региона.

«Можно получить медицинскую помощь в системе медстрахования, самостоятельно уплатив взнос, в том числе посредством платежных терминалов в медицинских организациях, через отделения филиалов АО «Казпочта», АО «Kaspi Bank», «Народный банк Казахстана» и других банков второго уровня. Всю необходимую информацию по медицинским услугам в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС можно узнать у своего лечащего врача общей практики; на сайте Фонда социального медицинского страхования (https://fms.kz), в контакт-центре по номеру 1406», - рассказали в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области.