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ОСМС: за 10 месяцев по г. Нур-Султан поступили 34 млрд тенге

12 Ноября 2021 21:26
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ОСМС: за 10 месяцев по г. Нур-Султан поступили 34 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по октябрь нынешнего года в столице за ОСМС перечислено 34 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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По информации пресс-службы столичного филиала Фонда социального медицинского страхования, в октябре 2021 года в столице за ОСМС перечислено около 3,6 млрд. тенге. Из них около 1,7 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а 1,9 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Сумма единого совокупного платежа (ЕСП), поступивших за ОСМС составляет 8,8 млн. тенге.

Согласно данным Фонда социального медицинского страхования, общая сумма отчислений и взносов, поступившая по городу Нур-Султан, в период с 1 июля 2017 года по 31 октября 2021 года составила около 92,2 млрд тенге.

«Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления. В последующем средства будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производятся только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - рассказал директор филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

При выявлении фактов нарушения прав пациентов можно обратиться в Фонд медицинского страхования через: мобильное приложение Qoldau 24/7
телеграмбот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz

Фонд социального медицинского страхования рассмотрит обращение и примет необходимые меры.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение  
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