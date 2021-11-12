ОСМС: за 10 месяцев по г. Нур-Султан поступили 34 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по октябрь нынешнего года в столице за ОСМС перечислено 34 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

По информации пресс-службы столичного филиала Фонда социального медицинского страхования, в октябре 2021 года в столице за ОСМС перечислено около 3,6 млрд. тенге. Из них около 1,7 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а 1,9 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Сумма единого совокупного платежа (ЕСП), поступивших за ОСМС составляет 8,8 млн. тенге.

Согласно данным Фонда социального медицинского страхования, общая сумма отчислений и взносов, поступившая по городу Нур-Султан, в период с 1 июля 2017 года по 31 октября 2021 года составила около 92,2 млрд тенге.

«Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления. В последующем средства будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производятся только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - рассказал директор филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

При выявлении фактов нарушения прав пациентов можно обратиться в Фонд медицинского страхования через: мобильное приложение Qoldau 24/7

телеграмбот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz

Фонд социального медицинского страхования рассмотрит обращение и примет необходимые меры.