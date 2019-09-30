ОСМС в Карагандинской области: полет нормальный

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Карагандинской области как участники системы социального медицинского страхования (ОСМС) уже получают медицинскую помощь сверх того, что бесплатно гарантировано государством. С 1 сентября у них открылся бесплатный доступ к дорогостоящим обследованиям, профосмотрам и расширенной реабилитационной помощи. Как идет «работа над ошибками» в рамках пилотного проекта ОСМС в регионе, рассказал заместитель руководителя Управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

- Гамаль Сайляуович, сегодня пилотный проект по медстрахованию в вашей области находится под пристальным вниманием властей, экспертов и самого населения. Как вы считаете, что даст вашему региону это «первенство»?

- Учитывая, что мы на четыре месяца раньше всех перешли на страховую медицину, у нас будет больше времени на практическую подготовку. Мы успеем отработать все проблемные моменты, которые будут возникать во время пилота. Наши медицинские работники успеют детально изучить пакеты гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и страхового пакета.

Выбор нашего региона для пилота был не случаен, он подходил под определенные критерии, необходимые для апробирования системы. В частности, за счет высокого уровня цифровизации, которую мы начали еще в 2014 году. За это время мы успели разработать и развить свою региональную комплексную информационную медицинскую систему, которая позволила нам интегрироваться с информационными системами Министерства здравоохранения. По оснащенности компьютерами и доступу к интернету мы тоже находимся в числе лидеров.

Остаются, конечно, небольшие проблемы с сельскими медпунктами. Но до конца года в рамках государственно-частного партнерства будет установлен спутниковый интернет в 44 медицинских пунктах, что увеличит нашу оснащенность широкополосным интернетом, обеспечит бесперебойный документооборот, необходимый для безбумажного ведения историй болезни, медицинских карт.

- Вы отметили, что за время пилота успеете «обкатать все острые углы». На что больше всего будет акцентировано внимание?

- В основном на работу информационных систем, так как это базовый фундамент всего ОСМС. Как они будут интегрировать между собой, с государственными межведомственными системами, как в них будут делиться пациенты по статусам, раздельный учет пакетов. Это важно, поскольку статусы граждан будут постоянно меняться. Вот, к примеру, индивидуальный предприниматель стал плательщиком обязательного медстрахования, но через какое-то время обанкротился и перестал платить. Он продолжит получать помощь в пакете ОСМС в течение последующих трех месяцев, но по истечении этого времени его статус в наших системах автоматически должен измениться на незастрахованного, чтобы мы не продолжали ему оказывать медуслуги в страховом пакете, за который он уже не платит. Однако это не значит, что ему не будут оказывать помощь вообще. Ему останутся доступными гарантированные государством бесплатные медуслуги, то есть вся экстренная помощь, он сможет попасть на прием к врачу в поликлинике, но не получит консультативно-диагностическую помощь, если только не имеет социально значимых и хронических заболеваний.

Помимо этого, мы хотим посмотреть на реальную потребность населения в том или ином виде услуг, разделить население внутри систем на застрахованных и незастрахованных. Основным индикатором эффективности нашей работы, наверное, должно стать именно увеличение количества тех, кто производит взносы. Чем больше будет у нас плательщиков, тем устойчивее будет наша система. Для этого, мы в рамках пилота должны показать населению привлекательность ОСМС, чтобы люди захотели стать вкладчиками. Должно уйти в прошлое потребительское отношение к медицине, когда люди могут вызывать скорую по 10 раз, требовать дорогостоящие лекарства, которые не гарантированы государством.

- Сколько граждан в вашей области все еще остаются без статуса?

- 33 тысячи из 1 миллиона 430 тысяч человек. То есть, больше чем на 96% мы уже актуализировали наше население. По информации миграционных служб, большинство из них выехавшие на постоянное место жительства в другие страны. Кроме этого, есть неформально занятые граждане, которые имеют сезонную работу, или свое подсобные хозяйства, проживают на селе - они остаются в информационном вакууме, несмотря на то, что мы постоянно проводим информационно-разъяснительную работу. Конечно, они будут получать бесплатную медицинскую помощь в любом случае, но никто не гарантирует, что завтра им не понадобится дорогостоящее лечение или диагностическое обследование, которое будет бесплатным только для застрахованных граждан. Мы сейчас как раз занимаемся идентификацией этих людей, рассказываем им об изменениях в системе здравоохранения, о преимуществах страховой медицины. В рамках пилота, до конца года мы их актуализируем. Но, учитывая, что у нас есть 15 льготных категорий, за которых государство будет производить взносы, что большая часть населения – это наемные работники, практически все станут получателями пакета ОСМС.

- На пилотирование системы медстрахования, точнее на тестирование пакета ОСМС из бюджета было выделено дополнительно 2,3 млрд тенге. Скажите, на какие именно услуги они были направлены? Что получит населению?

- Да, действительно, к нам в область пришло дополнительное финансирование, из которых 1,8 миллиардов тенге уже направлены на профилактические осмотры взрослого трудоспособного и детского населения до 18 лет.

Все наши жители сегодня считаются условно застрахованными и получают медуслуги сразу в двух пакетах – бесплатном и страховом, которые мы сегодня для них не делим на страховой и бесплатный, но отмечаем в своих информационных системах, как базовую и расширенную помощь. Со следующего года начнем делить. Нашим жителям стали доступны дорогостоящие медуслуги и обследования, как МРТ и КТ, которые раньше они получали через квотирование Управления здравоохранения. Теперь эти опции переданы поликлиникам, участковый врач при наличии показаний дает пациенту направление на бесплатные обследования. Это одно из тех преимуществ, которые завтра получат все застрахованные граждане.

По итогам первых недель трудно делать какие-то результаты, подводить итоги, могу сказать только, что люди уже приходят в поликлиники и получают эту помощь. Также мы расширяем реабилитационные услуги, которым в пакете ОСМС тоже уделено огромное значение.

- Реабилитация тоже предоставляется жителям бесплатно, в рамках пилота?

- Да. Это второе направление, которое сейчас апробируется в пилоте, и завтра войдет в пакет ОСМС. Сейчас мы по нашей области отрабатываем тех пациентов, которые перенесли инсульты, инфаркты, травмы скелетные, а также травмы центральной нервной системы, сложные операции, и направляем их на третий этап реабилитации, который ведется в условиях поликлиник. Туда включено физиолечение, массаж, какие-то дополнительные процедуры, лекарственное обеспечение.

У нас еще до сентября шла подготовительная работа к пилоту – был открыт кардиореабилитационный центр «Тулпар» на 70 коек, реабилитационный центр «Луч» открыл свой юго-восточный филиал, в одном из медицинских центров Жезказгана были дополнительно предусмотрены реабилитационные койки. До конца года планируем открыть детский реабилитационный центр в Караганде. Планов на самом деле много, в том числе по расширению потенциала. Но опять же, он будет доступен только для застрахованных граждан с 2020 года. С 1 января 2020 года реабилитационная помощь будет более расширенной, как на уровне поликлиник, так и на уровне тех медицинских организаций, которые предоставляют эти услуги и открытых в рамках государственно-частного партнерства. Пропускная способность этого вида помощи будет увеличена, доступность увеличится, очередей практически не будет.