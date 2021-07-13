ОСМС: в июне 2021 года по г. Нур-Султан поступило более 3,5 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках обязательного социального медицинского страхования с начала 2021 года (в период январь-июнь) по г.Нур-Султан перечислено 19,7 млрд тенге, а в июне этого года за ОСМС перечислено более 3,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

Общая сумма отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая по городу Нур-Султан, в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2021 года, составила 77,8 млрд тенге.

«В июне 2021 года в столице за ОСМС перечислено более 3,5 млрд тенге. Из них около 1,7 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а более 1,8 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. По состоянию 30 июня текущего года порядка 7196 человек оплатили взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП). Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - поясняет директор филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

При возникновении вопросов можно оставить обращение в Фонд медицинского страхования через:

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