ОСМС: в июле астанчане перечислили 3,5 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «В столице за обязательного социального медицинского страхования с начала 2021 года (в период январь-июль) по городу Нур-Султану перечислено 23,2 млрд тенге, а в июле этого года за ОСМС перечислено 3,5 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

Общая сумма отчислений и взносов за обязательного социального медицинского страхования, поступившая по городу Нур-Султану, в период с 1 июля 2017 года по 31 июля 2021 года составила более 81,3 млрд тенге.

«В июле 2021 года в столице за ОСМС перечислено 3,5 млрд тенге. Из них более 1,6 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а около 1,9 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. По состоянию 31 июля около 12740 человек оплатили взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП).

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - пояснил директор филиала по городу Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. При возникновении вопросов можно оставить обращение в Фонд через:

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