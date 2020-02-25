ОСМС: в больницах Павлодарской области появились информационные QR-коды

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В больницах Павлодарской области появились стикеры с QR-кодом. Наклейки позволят посетителям определить, что медорганизация работает по ОСМС, и узнать подробности о бесплатных услугах, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Информационные стикеры с QR-кодом разместили в павлодарских больницах сотрудники областного филиала Фонда социального медицинского страхования. «Это инициатива Министерства здравоохранения и фонда. Чтобы пациент знал, что организация работает в системе ОСМС, и он имеет право, обратившись сюда, получить помощь бесплатно, - отметил директор павлодарского филиала Нурлан Касимов. – Фонд разработал стикеры, где указан номер нашего контакт-центра 1406. Позвонив сюда, можно получить консультацию по любым вопросам об обязательном социальном медицинском страховании. В первую очередь наличие такого стикера означает, что медорганизация является поставщиком фонда».

По QR-коду на наклейках пациенты могут выйти на официальный сайт фонда, задать вопросы о страховании Telegram- и WhatsApp-ботам и связаться со специалистами.

Информационные стикеры разместят у стоек регистрации и электронной очереди, в приёмных у руководителей медучреждений.

«Важно размещать наклейки в этих местах, поскольку основные вопросы у пациентов возникают на этих этапах. Таким образом все вопросы будут у нас на контроле, а руководители медорганизаций будут заинтересованы разрешить ситуацию на месте, а не допускать распространения конфликта», - добавил Нурлан Касимов.

По его словам, в области фонд заключил договоры по ОСМС с 57 организациями, из них 26 – частные. Около 40 работают на соглашениях соисполнения с поликлиниками. Услуги ОСМС оказывают и некоторые стоматологии области. К концу недели они все разместят информационные наклейки.

Напомним, обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане запустили с 1 января 2020 года. До 31 марта все казахстанцы могут получить услуги по ОСМС. За это время пациенты должны разобраться в особенностях системы, зарегистрироваться в ней и прикрепиться к поликлинике. После 31 марта бесплатное лечение будет доступно лишь застрахованным, остальные смогут воспользоваться лишь гарантированным объёмом бесплатной медицинской помощи.