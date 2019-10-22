ОСМС: терминалы для оплаты взносов появятся в столичных поликлиниках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Терминалы для оплаты взносов в ОСМС появятся в столичных поликлиниках. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас Фондом обязательного медицинского страхования прорабатывается вопрос по установлению терминалов в поликлиниках, чтобы каждый гражданин при посещении поликлиники мог оплатить свой месячный взнос. Это касается тех, которые самозанятые, которые сами за себя платят. Это составляет в пределах 2250 тенге», - сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова в ходе заседания Общественного совета в акимате.

Как проинформировала С. Кисикова, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступивших в период с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2019 года по Нур-Султану, составила порядка более 26 миллиардов тенге.

По словам руководителя управления, до 1 ноября терминалы будут установлены во всех поликлиниках города.

Ранее сообщалось, что в системе обязательного медицинского страхования зарегистрировано свыше 1 млн жителей Нур-Султана.