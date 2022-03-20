ОСМС: пациентов с редкими патологиями прооперировали карагандинские хирурги

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Хирурги Областной клинической больницы города Караганды провели две уникальные операции пациентам с редкими патологиями. В одном из хирургических вмешательств приняли участие столичные врачи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

У жительницы Караганды полтора года наблюдалось снижение сахара в крови, причину которого не удавалось определить. Симптомы сопровождались потерей сознания. В ходу областного консилиума врачи установили, что у пациентки редкая патология - инсулинома (опухоль поджелудочной железы).

«Долгое время устанавливали точное расположение опухоли. Она находилась в головке поджелудочной железы. Это наиболее сложное в хирургическом анатомическое образование», - рассказывает заместитель директора по хирургии Областной Клинической Больницы города Караганда Борис Цхай.

Хирурги ОКБ города Караганды провели обширную открытую операцию, в ходе которой была удалена 12-перстная кишка, головка поджелудочной железы, часть желудка, далее был сложный реконструктивно-восстановительный этап. Операция была бесплатной, так как прошла в рамках системы ОСМС. Сейчас пациентка проходит послеоперационную реабилитацию. Этот случай докладывался на Казахстанском обществе хирургов.

«Операция проводилась открытым способом. Довольно хороший клинический результат. Восстановление достаточно длительно сложное. Минимум 10 -15 дней стационарного лечения, потом месяца 2-3 - послеоперационная реабилитация. Потому что перестраивается вся система пищеварения», - добавил Борис Цхай.

Вторую операцию хирурги ОКБ провели совместно с коллегами из Нур-Султана. Доктора прооперировали пациента с редкой врожденной аномалией – удвоением почки.

У 24-летнего пациента с рождения почки не функционировала полноценно. Орган выделял минимальное количество мочи, некоторая часть скапливалась внутри. Впоследствии часть почки раздулась до больших размеров и провоцировала сильные боли. Лапароскопическим методом (через несколько проколов) хирурги удалили неработающую часть почки. Операция длилась около 4 часов.

«Нам удалось выделить весь мочеточник от мочевого пузыря до почки и резецировать эту расширенную нефункционирующую часть почки. Операция прошла успешно, пациент выписан. Сейчас его уже не беспокоят боли», - рассказывает заведующий отделением урологии ОКБ Серик Жунусов.