ОСМС: около 3,6 млрд тенге поступило в августе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В августе в столице на счет обязательного социального медицинского страхования перечислено около 3,6 млрд тенге, а января по август - 26,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

Общая сумма отчислений и взносов за обязательного социального медицинского страхования, поступившая по городу Нур-Султан, в период с 1 июля 2017 года по 31 августа 2021 года составила 84,9 млрд тенге.

«За август 2021 года в столице за ОСМС перечислено около 3,6 млрд тенге. Из них около 1,7 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а более 1,9 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. По состоянию 31 августа порядка 13 441 человек оплатил взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП).

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - пояснил директор филиала по г.Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

Фонд медицинского страхования - на стороне защиты прав пациентов. При возникновении вопросов можно оставить обращение в фонд через мобильное приложение Qoldau 24/7

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Фонд социального медицинского страхования рассмотрит обращение и примет необходимые меры.



