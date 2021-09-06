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    18:00, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ОСМС: около 3,6 млрд тенге поступило в августе в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В августе в столице на счет обязательного социального медицинского страхования перечислено около 3,6 млрд тенге, а января по август - 26,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

    Общая сумма отчислений и взносов за обязательного социального медицинского страхования, поступившая по городу Нур-Султан, в период с 1 июля 2017 года по 31 августа 2021 года составила 84,9 млрд тенге.

    «За август 2021 года в столице за ОСМС перечислено около 3,6 млрд тенге. Из них около 1,7 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а более 1,9 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. По состоянию 31 августа порядка 13 441 человек оплатил взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП).

    Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - пояснил директор филиала по г.Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

    Фонд медицинского страхования - на стороне защиты прав пациентов. При возникновении вопросов можно оставить обращение в фонд через мобильное приложение Qoldau 24/7

    телеграмбот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz


    Фонд социального медицинского страхования рассмотрит обращение и примет необходимые меры.



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