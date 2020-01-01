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ОСМС начинает действовать с 1 января 2020 года
1 Января 2020 10:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 года начинает действовать обязательное медицинское страхование, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, ОСМС будет охвачено 94,5 процента населения.
Министерством здравоохранения РК были установлены ставки взносов и отчислений: работодатели будут выплачивать 2% от фонда заработной платы, работники – 1% от оклада (или 10 МЗП).
Что касается индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств, занимающихся частной практикой лиц, то с них будет удерживаться 5% от 1,4 МЗП, работающие по договорам ГПХ – 1% от дохода (или 10 МЗП), самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП.
Ключевые слова: Здравоохранение,
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