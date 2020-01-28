ОСМС: на топ-10 вопросов казахстанцев ответил Айбатыр Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов ответил на часто задаваемые вопросы казахстанцев касательно внедрения Обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Как и где можно узнать, что я застрахован?

Айбатыр Жумагулов: Такую информацию можно узнать на портале электронного правительства, на сайтах Министерства здравоохранения РК и ФСМС , через Telegram-бот и чат-бот в WhatsApp (по номеру +7 700 103 1406).

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что до 1 апреля текущего года все граждане обслуживаются как застрахованные в системе ОСМС и могут получать медицинские услуги в полном объеме. Никто не вправе отказывать им в получении требующихся медуслуг. Но за этот льготный период они должны застраховаться и стать участниками ОСМС. Напомню, что с 1 апреля 2020 года незастрахованные пациенты будут также получать медицинскую помощь, но только в рамках гарантированного бесплатного объема, остальные услуги – на платной основе. Поэтому важно получить статус застрахованного до 31 марта.

- У меня ИП. Как и когда мне нужно платить по ОСМС?

Айбатыр Жумагулов: Если вы индивидуальный предприниматель, то оплачиваете взносы по ОСМС не позднее 25 числа следующего месяца. А в случае, если работаете по патенту, то оплату должны сделать в момент уплаты стоимости патента. Ставка взносов для ИП составляет 5% от 1,4 минимальной заработной платы. В 2020 году это 2975 тенге. Кстати, если у вас есть в штате работники, то как работодатель вы должны делать отчисления за них от общего фонда заработной платы в размере 2%, а также удерживать с заработной платы каждого работника 1% в качестве его взноса по ОСМС.

- Я работаю на дому, не официально. Должен ли я платить по ОСМС и почему? Если да, то как, когда и сколько?

Айбатыр Жумагулов: В таком случае вы относитесь к неформально занятым лицам, которые получают доход без регистрации ИП, при этом не имеете наемных работников. Вы можете не делать взносы по ОСМС, но тогда не будете застрахованы, а значит сможете получать только гарантированную медпомощь (скорая, экстренная помощь). Чтобы рассчитывать на услуги, которые входят в ОСМС (прием специалистов, услуги исследований, диагностики, операции), то нужно застраховаться и ежемесячно делать единый совокупный платеж (ЕСП). При этом плательщики ЕСП не предоставляют налоговой отчетности. Какие еще это дает возможности? В ЕСП, помимо взноса по ОСМС, входят обязательные пенсионные взносы. То есть оплачивая ЕСП, вы обеспечиваете себя базовой пенсионной выплатой (смотря от стажа в системе). И чем дольше вы платите, тем больше пенсию будете получать в будущем, так как будет считаться трудовой стаж. А поскольку вы также делаете социальные отчисления (они тоже входят в ЕСП), то имеете право на получение социальных выплат, если утратите трудоспособность, потеряете кормильца, в период беременности и родов, при усыновлении или удочерении ребенка, ухода за ребенком.

- Что такое ЕСП и как исчисляется?

Айбатыр Жумагулов: ЕСП, как я отметил выше, – это единый совокупный платеж. Он исчисляется из размера месячного расчетного показателя (МРП). Для жителей городов – это 1 МРП (2651 тенге в 2020 году), для сельских жителей – 0,5 МРП (1 326 тенге в 2020 году).

При этом ЕСП включает в себя: индивидуальный подоходный налог; пенсионный взнос;

взносы по ОСМС; социальные отчисления.

Причем доля взносов по ОСМС в ЕСП составляет лишь 1060 тенге для городских и 530 тенге для сельских жителей.

- Если я не являюсь работником, за которого работодатель делает отчисления и взносы по ОСМС, то как можно платить самостоятельно?

Айбатыр Жумагулов: В таком случае вы являетесь самостоятельным плательщиком ОСМС (как, например, индивидуальные предприниматели, самозанятое население, официально незарегистрированный безработный). Вы можете застраховаться, оплатив взнос по ОСМС через кассы банков второго уровня, Казпочты, терминалы Народного банка, терминалы самообслуживания «Касса 24» и посредством мобильного приложения Kaspi.kz. А размер взносов зависит от того, какой у вас статус. Выше я рассказал о схемах для разных категорий плательщиков.

- Хочу обследоваться в частной клинике, но в моей поликлинике отказывают давать туда направление. Что нужно делать?

Айбатыр Жумагулов: Так не должно быть. Ваш участковый врач может направить вас в любую медицинскую организацию, в том числе по вашему выбору, если та имеет договор с Фондом. Перечень поставщиков можно посмотреть на сайте Фонда. При этом отмечу, что направление можно получить только при наличии медицинских показаний. Хочу обратить ваше внимание на то, что одной из главных задач деятельности Фонда является защита прав пациентов. Поэтому мы постоянно проводим мониторинг качества предоставляемых услуг и стараемся оперативно решать возникающие вопросы.

- Мне нужно пройти МРТ, но мне отказывают. Почему не дают направление?

Айбатыр Жумагулов: Чтобы получить услуги КТ или МРТ, нужно направление участкового врача. Оно выдается только при наличии соответствующих показаний, так как эта процедура сопровождается электромагнитным облучением и делать его просто так, без необходимости нельзя. То есть отказать в предоставлении направления вам могли только в случае отсутствия медицинских показаний для таких обследований.

- Могу ли я лечиться у стоматолога бесплатно по ОСМС?

Айбатыр Жумагулов: Бесплатно стоматологические услуги в рамках ОСМС могут получить в экстренных случаях дети до 18 лет, беременные, участники ВОВ, инвалиды, пенсионеры, многодетные матери (награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа»), получатели адресной социальной помощи, пациенты с социально значимыми заболеваниями или заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Если лечение плановое (не экстренное), то бесплатная стоматология по ОСМС полагается только беременным и детям до 18 лет. Все остальные категории пациентов получают услуги стоматологии в платном порядке. Дополню: если у вашей медицинской организации нет стоматолога, то вам должны выдать направление (при наличии показаний и при соответствии указанным случаям и категориям) в стоматологию, которая значится в перечне поставщиков Фонда.

- Для учебы нужно предоставить справку 086-у (083-у). Это можно сделать бесплатно по ОСМС?

Айбатыр Жумагулов: Справки 086-у и 083-у не входят в пакет ОСМС. Данная государственная услуга оказывается медицинскими организациями на платной основе. Хочу объяснить, что эти справки выдаются для прохождения периодического медицинского осмотра, чтобы получить заключение врачей о профессиональной пригодности пациента, поступающего на учебе или работу. Он не относится к категории профилактических. Но пациент имеет право пройти именно профилактический осмотр на бесплатной основе раз в год.

- Что будет в случае смерти пациента с накопленными деньгами, они перейдут родственникам?

Айбатыр Жумагулов: Нет, передача взносов не предусмотрена, так как социальное медицинское страхование не является накопительной системой. Медицинская помощь оказывается независимо от размера и суммы взносов. То есть все категории населения имеют одинаковый доступ к медицинским услугам. В этом и заключается принцип равного доступа и солидарности системы. Поэтому нами и была выбрана такая модель, чтобы люди с разным доходом обслуживались одинаково, беспристрастно.