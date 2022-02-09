ОСМС: На какую медпомощь могут рассчитывать имеющие статус «застрахован»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система ОСМС была внедрена, чтобы увеличить объемы оказываемой медицинской помощи в стране. Однако многие не знают, на какую медицинскую помощь могут рассчитывать в перечне по системе ОСМС. В Фонде социального медицинского страхования рассказали, что входит в ОСМС и какие права имеют застрахованные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Медицинская помощь в перечне ОСМС оказывается гражданам, имеющим статус «застрахован». При этом за 11 млн человек, включенных 15 льготных категорий, взносы платит государство. Эти люди застрахованы и должны получать медпомощь по ОСМС без какой-либо дополнительной оплаты.

В перечень медуслуг по ОСМС входит помощь в амбулаторных условиях:

скрининговые исследования;

- консультации профильными (узкими) специалистами по направлению врачей ПМСП;

- диагностика и лечение заболеваний;

- стоматологическая помощь в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения;

- дневной стационар и стационар на дому;

- процедуры и манипуляции;

Также обеспечивается лечение и диагностика заболеваний в круглосуточном стационаре. Речь идет о медицинской помощи по всем заболеваниям, включая дорогостоящие операции, например, кардиологические, ортопедические, операции на органах слуха и др.

Застрахованным гражданам доступна медицинская реабилитация по всем заболеваниям, предусмотренным протоколами диагностики и лечения; патологоанатомическая диагностика, в которую входят гистологические, цитологические и другие исследования, на которые направляется биоматериал при проведении скрининговых исследований, операций и др.; диагностические исследования при трансплантации; обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

«Необходимо знать, что экстренная помощь оказывается и незастрахованным людям, так как проводится в рамках ГОБМП. Однако медпомощь в плановом порядке предоставляется в ОСМС. Имея статус застрахованного, пациент имеет доступ к наибольшему количеству медуслуг. Приемы узких специалистов, различные анализы, дорогостоящие исследования, такие как КТ, МРТ, УЗИ, рентген, ЭКГ, диагностика большинства заболеваний, услуги реабилитации, плановые операции входят в перечень ОСМС. То есть застрахованные граждане сейчас могут получить те услуги, которые ранее оказывались на платной основе», – поясняют в пресс-службе столичного филиала Фонда.

Отметим, чтобы получить статус «застрахован», необходимо иметь оплату взносов за 12 предыдущих месяцев, а плательщикам ЕСП достаточно наличия трех своевременных платежей за последние месяцы, включая текущий. Для плательщиков ЕСП нужно знать, что статус застрахованности будет действовать до последнего числа оплаченного месяца. Например, если оплата ОСМС имеется за февраль, то уже 1 марта человек будет незастрахован, если не совершить очередной платеж ЕСП. Если в текущем периоде или заблаговременно, статус будет утерян, то для его восстановления придется снова ждать наступления третьего последовательного платежа ЕСП.

Обратиться в Фонд социального медицинского страхования граждане могут по удобному для себя каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.