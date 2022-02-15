ОСМС: на 50% выросло число оказанных стоматологических услуг в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стоматологическая помощь является востребованным направлением отечественного здравоохранения. По данным пресс-службы филиала Фонда социального медицинского страхования по г. Нур-Султану, в прошлом году в рамках обязательного социального медицинского страхования было оказано в полтора раза больше стоматологических услуг, чем в 2020 году. Основными получателями этих услуг (5,9 млн услуг) являются дети до 17 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Запуск системы обязательного социального медицинского страхования позволил детям и беременным получать плановую стоматологическую помощь, а в экстренных случаях на нее могут рассчитывать и пенсионеры, многодетные матери, лица с инвалидностью, ухаживающие за ними безработные, получатели АСП, а также пациенты, состоящие на учете с определенными заболеваниями.

«Благодаря запуску системы ОСМС с 1 января 2020 года стали доступны определенные стоматологические услуги для соответствующих категорий населения. В первый год работы системы было оказано 6,8 млн услуг. Годом позже наблюдается рост потребления стоматологической помощи по ОСМС в полтора раза – до 10 млн услуг. Увеличение финансирования стоматологической помощи позволило увеличить охват нуждающихся в ней пациентах. При этом основными получателями, как показывает анализ, являются дети до 17 лет», – отметили эксперты Фонда.

Оказание стоматологической помощи осуществляется на основе свободного выбора пациентом медицинской организации, то есть направление участкового врача не требуется. Для получения услуг можно выбрать частную стоматологию, которая имеет договор с Фондом, либо обратиться в стоматологический кабинет своей поликлиники.

Более 600 медицинских организаций по стране оказывают услуги стоматологии по ОСМС.

Кто может получать стоматологическую помощь по ОСМС?

Плановая стоматологическая помощь предусмотрена пакетом ОСМС для детей и беременных женщин.

Экстренную стоматологическую помощь могут получить следующие категории граждан:

- дети до 18 лет;

- беременные женщины;

- участники ВОВ и приравненные к ним лица;

- инвалиды I, II, III групп;

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумыс алка»;

- получатели адресной социальной помощи;

- пенсионеры по возрасту;

- больные инфекционными и социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

- неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком с особыми потребностями или инвалидом первой группы с детства.

Если у вас имеются вопросы касательно получения стоматологической помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациента, которая имеется в каждой медицинской организации. Если решить ситуацию на месте не удалось, можно оставить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному для себя каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.