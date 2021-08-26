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ОСМС: Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно?

26 Августа 2021 13:44
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ОСМС: Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно?

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в поликлиниках Алматы можно получить бесплатную стоматологическую помощь в рамках ОСМС, рассказала врач-стоматолог городской поликлиники №11 Гульнара Туруспекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Бесплатную медицинскую помощь в поликлинике получают дети до 18 лет, беременные женщины, инвалиды 1 и 2 группы с отстрой болью, многодетные мамы, награждённые подвесками Алтын Алка и Кумыс Алка, пенсионеры по возрасту, оралманы, участники ВОВ и приравненные к ним в рамках ОСМС. Стоматологическая помощь оказывается бесплатно как в экстренном, так и плановом порядке. В пакет стоматологических услуг медицинского страхования входят: профилактика и лечение стоматологических заболеваний, лечение кариеса и его осложнений: пульпита, периодонтита под местным обезболиванием, полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе; рентгенография», - рассказала врач-стоматолог городской поликлиники №11 Гульнара Туруспекова.

Также в поликлинике проводятся хирургические стоматологические вмешательства, например, по словам специалиста, проводят операции под местной анестезией, такие как пластика уздечки языка, аномалия прикрепления уздечки верхней и нижней губы, удаление зубов, вскрытие острых, гнойных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.

«Для проведения всех этих мероприятий у нас имеется целое стоматологическое отделение, где трудятся порядка 15 специалистов и все необходимое дорогостоящее оборудование. Для того, чтобы попасть к специалисту необходимо подойти или позвонить в регистратуру поликлиники и записаться на приём», - отметила медик.

Стоит напомнить, что медицинские услуги в рамках ОСМС в поликлиниках мегаполиса осуществляются всему населению. С 15 сентября по 15 ноября в Казахстане стартует ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Медстрахование  
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Автор:

Гульзат Сахова

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