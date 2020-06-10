ОСМС: кто и сколько платит за медстрахование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Льготный период оплаты за ОСМС продлили до 1 июля 2020 года, передает официальный сайт столичного акимата.

Что это значит для населения и какие привилегии получил казахстанский бизнес в связи с режимом ЧП, рассказала старший менеджер департамента анализа и прогнозирования Фонда медицинского страхования Актолкын Султанова.

Что такое льготный период?

Это период, на который все казахстанцы считаются условно застрахованными в системе обязательного социального медицинского страхования, вне зависимости от уплаты отчислений и взносов в Фонд социального медицинского страхования. То есть до 1 июля все медицинские услуги будут оказываться каждому человеку бесплатно и в полном объеме сразу в двух пакетах – ГОБМП и ОСМС.

Однако это не является отсрочкой и не освобождает плательщиков от обязательных ежемесячных платежей. Если человек по истечении льготного периода не произведет взносы на ОСМС за неоплаченные месяцы и не станет участником системы медстрахования, то он будет считаться незастрахованным и сможет получать медуслуги только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Для дальнейшего участия в системе и получения статуса застрахованного ему необходимо будет сделать взносы на ОСМС за период с 1 января 2020 года, то есть за 6 месяцев пользования пакетом ОСМС.

Кто полностью освобожден от уплаты взносов за ОСМС и на какой период?

10 категорий крупного бизнеса – до 1 июля, 29 категорий малого и среднего бизнеса – до 1 октября 2020 года. Согласно Постановлению Правительства № 224 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» от 20 апреля 2020 года, они не производят отчисления за наемных работников до указанного периода и за ними не скапливаются долговые обязательства. Также не удерживают взносы с заработных плат своих сотрудников, при этом за ними сохраняется статус застрахованности. При сдаче нулевой налоговой отчетности пени и штрафы за неуплату отчислений начисляться тоже не будут. По примерным расчётам Министерства национальной экономики, таким образом от уплаты были освобождены 923 тысячи человек.

Кроме того, не удерживаются взносы за обязательное социальное медицинское страхование с надбавок, которые с 1 марта 2020 года выплачиваются медработникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.

Какие категории крупного бизнеса освобождены от уплаты за ОСМС?

Постановлением Правительства определены 10 категорий бизнеса. Это розничная торговля автомобилями, легкими автотранспортными средствами, например, мотоциклами, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за исключением произведенных станциями техобслуживания, находящимися на придорожной полосе. Сюда же относится розничная торговля в крупных торговых сетях, стационарных торговых объектах, неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, за исключением аптек, торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

К крупному бизнесу отнесена деятельность воздушного пассажирского транспорта, предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания, деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью, предоставление коммерческих помещений в аренду, за исключением аптек и розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

Все они освобождены от уплаты отчислений и взносов за своих работников до 1 июля 2020 года.

Какая деятельность в данном случае подпадает под освобожденные категории МСБ?

Отнесены такие же виды деятельности, перечисленные среди освобожденных категорий крупного бизнеса, а также ряд других направлений. Это деятельность в области права – юридические консультанты, нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы. Также консультанты по вопросам коммерческой деятельности и управления, туристские агентства и туроператоры, санитарно-эпидемиологические, больничные и санаторно-курортные организации, частные дошкольные, начальные и средние учебные заведения, частная врачебная практика, стоматологии, концертные и театральные залы, фитнес-клубы, стирка и химчистка текстильных и меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Все они освобождены от уплаты взносов и отчислений за своих наемных работников до 1 октября 2020 года.

Как оплачивают взносы за ОСМС индивидуальные предприниматели?

Если ИП имеет наемных сотрудников и их деятельность подпадает под одну из вышеперечисленных категорий крупного или малого и среднего бизнеса, они полностью освобождаются от уплаты отчислений до соответствующего установленного периода. В ином случае индивидуальный предприниматель обязан осуществлять ежемесячные выплаты за себя в размере 5% от 1,4 МЗП, что в 2020 году составляет 2 975 тенге.

Сколько платят за ОСМС самозанятые граждане и кто входит в эту категорию?

К самозанятым относятся все физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, но имеющие доход от своей деятельности до 1 175 МРП, или до 3,2 млн тенге в год. Для таких граждан предусмотрен специальный упрощенный налоговый режим – единый совокупный платеж (ЕСП). Он предусматривает участие сразу в трех фондах – пенсионном накопительном, социального страхования и медицинского страхования, а также делает их налогоплательщиками без обязательства сдачи налоговой декларации. Только за эти два месяца в системе было зарегистрировано более 1,8 млн плательщиков ЕСП.

Для физических лиц, проживающих в городах республиканского и областного значения, размер ЕСП составил 1 МРП, или 2 651 тенге. Для лиц, проживающих в других населенных пунктах, – 0,5 МРП, или 1 326 тенге. Согласно статье 775 Налогового кодекса, порядок исчисления и уплаты этого вида платежа устанавливается, исходя из размера МРП на 1 января соответствующего финансового года.

Важно также помнить, что этот платеж необходимо производить за текущий отчетный месяц. Оплатить за предыдущий налоговый период или авансом за будущий не получится. В случае если платеж по каким-либо причинам не был уплачен своевременно, можно оплатить задолженность в качестве самостоятельного плательщика – 5% от 1 МЗП, или 2 125 тенге.

Как быть, если человек работает по договору гражданско-правового характера и одновременно по трудовому договору?

За физическое лицо, которое работает по договору ГПХ, взносы в размере 1% от суммы договора за ОСМС удерживает налоговый агент, или услугополучатель. В 2021 году это будет 2% от суммы договора. В случае если этот договорник работает параллельно в другой компании по трудовому договору и за него там делают отчисления в Фонд медстрахования, ему необходимо получить справку с основного места работы и предоставить в ту компанию, где он числится на договоре ГПХ. При этом предельный доход, с которого могут быть удержаны отчисления, не может превышать 10 МЗП, или 425 тыс. тенге.

Как быть гражданину, который не имеет дохода и работы?

Государством были определены 15 льготных категорий граждан из социально уязвимых слоев населения, в том числе официально зарегистрированные безработные. Они не платят отчислений, но имеют статус «застрахован». В случае, если гражданин относится к одной из этих категорий, но при этом отражается в системе как незастрахованный, необходимо обратиться с подтверждающими документами в Правительство для граждан для разъяснения ситуации. В целом статус присваивается автоматически.

Как быть, если гражданин не входит в число льготных категорий граждан, не является ИП, не имеет дохода?

Он может отчислять взносы в качестве самостоятельного плательщика в размере 5% от 1 МЗП, или 2 125 тенге, через любой банк второго уровня, терминалы «Касса 24», Qiwi, Халык банка, через мобильное приложение Kaspi.