Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

ОСМС: Каждый гражданин будет застрахованным

Автор:  
Арайлым Мұрат
1 Апреля 2020, 18:12
ОСМС: Каждый гражданин будет застрахованным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов рассказал о том, что Фондом планируется дополнительно финансировать более 20 млрд. тенге из внутренних резервов для того, чтобы медицинскую помощь получили все незастрахованные граждане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с первого апреля система социального медицинского страхования должна была полностью внедриться. Учитывая ЧП и поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаев, с первого апреля до первого июля вне зависимости от социального статуса, каждый гражданин будет застрахованным. Это дает право получать медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в рамках ОСМС. Для этого Фондом социального медицинского страхования планируется дополнительно финансировать более 20 млрд. тенге из внутренних резервов», - пояснил Айбатыр Жумагулов.

Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн – представители социально уязвимых категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.

Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что с первого апреля до первого июля медицинскую помощь получат все незастрахованные граждане.
Президент Казахстана   Страхование   Здравоохранение   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК