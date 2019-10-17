ОСМС: к столичным поликлиникам прикреплены более 98% жителей города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрение обязательного социального медицинского страхования, преимущества страховой медицины, актуализацию статуса населения и готовность информсистем обсудили на совещании в акимате столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), определив четкие границы обязательств государства. В Послании народу РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил официальную дату запуска обязательного медстрахования для казахстанцев - с 1 января 2020 года.

Так, по данным руководства управления общественного здравоохранения столицы, на 1 октября текущего года количество прикрепленных граждан к организациям ПМСП составило 1 139 564 человек, это 98,8%. У 95% из них определён статус для участия в ОСМС. Те, у кого не определён статус, не смогут получать дополнительный пакет медуслуг, таких как компьютерная томография, МРТ, лабораторные услуги, которые входят в перечень ОСМС.

Как отметил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов, отчисления начались с 1 июля 2017 года, тогда работодатели начали отчислять за сотрудников 1%, с 2018 года – 1,5%.





Кто и сколько будет производить отчислений и/или взносы в Фонд медстрахования:

- за 15 категорий населения отчисляет государство: в 2020 году- 1,4%, 2021 г. - 1,6%, 2022 г. -1,7%;

- работодатель - 2% от фонда заработной платы;

- работник – 1% от начисленной заработной платы;

- ИП, владельцы КХ, лица, занятые частной практикой – за себя 5% от 1,4 минимальной заработной платы (МЗП);

- физическое лицо, работающее по договору ГПХ – 1% от дохода;

- самостоятельный плательщик/иное лицо – 5% от 1 МЗП;

- самозанятые плательщики ЕСП: 1 МРП в столице, городах республиканского и областного значения.

Во всех медорганизациях, подведомственных акимату, внедрены информационные системы и оснащены 100% доступом в Интернет, медперсонал обучен компьютерной грамотности.

Аким столицы А. Кульгинов отметил, что до начала запуска ОСМС осталось немного времени, необходимо усилить проводимую работу и продолжить разъяснять жителям, как получить статус участника ОСМС и преимущества страховой медицины.

В совещании также приняли участие руководители госорганов, ДГД города, акимы районов, начальник департамента полиции и другие.

Фото: astana.gov.kz