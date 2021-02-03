ОСМС: более 2,2 млрд тенге поступило от жителей столицы в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За обязательное медицинское страхование в столице за январь месяц 2021 года перечислено более 2,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Общая сумма отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая по городу Нур-Султану, в период с 1 июля 2017 года по 29 января 2021года составила более 60 млрд тенге.

«В столице за обязательное медицинское страхование в период января месяца текущего года перечислено более 2,2 млрд тенге. Из них около 1,3 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а более 9 млн тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Также по состоянию 29 января 2021 года 6 158 человек оплатили взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП).

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - поясняет директор филиала по г.Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

«Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. Поэтому призываем граждан проверять свои данные в мобильных приложениях и сообщать в случае выявления несоответствий в столичный филиал Фонда. Также можно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7», - сообщили в пресс-службе.

Мобильное приложение Qoldau-24/7 Фонда медстрахования можно скачать и установить через Play Market для смартфонов Android и в App Store для смартфонов Apple, а также через сайт Фонда.

Как пояснили в пресс-службе столичного ФСМС, все обращения граждан обрабатываются и попадают в реестр обращений с присвоением регистрационного номера. Проводится мониторинг поступающих от населения обращений, при необходимости обращения передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки.