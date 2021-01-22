ОСМС: Актуальные вопросы алматинцев на 2021 год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба филиала по г. Алматы Фонда медстрахования отвечает на актуальные вопросы граждан на основе ежендевных обращений поступивших в 2021 году, передает МИА «Казинформ».

1. Оплатил взнос за январь 2021 года. Почему не появляется статус застрахованности?

На момент обращения за медицинской помощью в системе обязательного медицинского страхования у гражданина должны быть регулярные взносы за предшествующие 12 месяцев. Задолженность можно проверить через мобильное приложение Qoldau 24/7 либо Telegram-бот SaqtandyryBot.

2. Как можно получить бесплатные лекарства в пакете ОСМС?

С внедрением ОСМС расширился пакет оказываемых видов медицинских услуг, в том числе перечень лекарственных средств.

Для получения бесплатных лекарств пациент должен состоять на диспансерном учете у лечащего врача общей практики либо у профильного специалиста по месту жительства. Дети до 18 лет могут получать лекарственные средства при постановлении диагноза лечащим врачом.

Подробный перечень лекарственных средств, предоставляемых в пакете ОСМС можно посмотреть здесь

3. В случае непредоставления услуг в рамках ОСМС компенсируется ли материальные средства пациента?

Фонд медицинского страхования не компенсирует расходы пациентов. Только медицинская организация в рамках медиации может вернуть деньги, если будет доказано, что непредоставление услуг произошло по вине медицинского работника. Для этого необходимо обратиться в службу поддержки пациента или же к руководству клиники.

4. Есть вид на жительство в Казахстане. Не могу оплатить ЕСП, чтобы застраховаться и получать медпомощь.

Согласно Налоговому кодексу РК иностранцы, имеющие вид на жительство не вправе применять ЕСП. Чтобы застраховаться, им необходимо платить взносы в качестве самостоятельного плательщика в размере 2125 тенге ежемесячно.

5. Есть направление на МРТ головного мозга от невропатолога, но запись открывается только через месяц. Правильно ли это?

Максимальный срок ожидания приема узких специалистов и получения диагностических услуг – 10 дней, при экстренных показаниях – два дня. Если запись в поликлинике заполнена, то врач может направить пациента в другую медорганзацию по договору соисполнения.

6. Моему ребенку нужна стоматологическая помощь. Как получить направление?

Дети до 18 лет могут получать плановую стоматологическую помощь в рамках ОСМС. Для этого не нужно получать направление от поликлиники. Необходимо выбрать стоматологическую клинику, которая работает с Фондом и обратиться за услугами. По факту оказанных услуг медорганизация, к которой прикреплен ребенок, произведет выплату. Для этого заключаются дополнительные договоры соисполнения.

Если до внедрения страхования пациенты получали стоматологические услуги только в клиниках по прикреплению, то сейчас у них есть возможность пройти услуги в любой организации по стране.

7. До мая 2020 года училась за границей, теперь официально работаю. С июня выплачиваются отчисления и взносы от работодателя, но не застрахована, так как показывает, что есть задолженность с января 2020 года по май. Как быть в такой ситуации, ведь студенты должны быть застрахованы за счет государства?

Студенты входят в льготную категорию и должны быть застрахованы на период обучения. Чтобы снять задолженность, необходимо написать письмо в Министерство образования и науки с подтверждающими документами об обучении. Если все правильно и данные подтвердят, то Фонд снимет задолженность, которая у Вас имеется.