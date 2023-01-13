ОСМС-2023: кому сколько платить

13 Января 2023, 14:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года изменены размеры минимальной заработной платы и месячного расчетного показателя. В связи с этим в Фонде социального медицинского страхования объяснили, кому сколько нужно платить за ОСМС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

Как уточняют в Фонде, размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование утверждены в законе об Обязательном социальном медицинском страховании (ОСМС), они также остались без изменений в новом году. Однако в связи с увеличением базовых финансовых показателей, таких как МРП и МЗП, суммы взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей корректируются.

Кто и сколько будет платить за ОСМС в 2023 году

Работодатели за работников – 3% от размера заработной платы. Однако облагаемый доход не может превышать 10 МЗП (700 000 тенге), то есть максимально возможное отчисление работодателя составит 21 000 тенге в месяц.

Наемные работники и работники по договору ГПХ – 2% от своего дохода. Так как объект обложения составляет не более 10 МЗП, то максимально возможный взнос составит 14 000 тенге.

Индивидуальные предприниматели – 5% от 1,4-кратного МЗП, то есть 4 900 тенге.

Самозанятые граждане (плательщики ЕСП):

- для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП составляет 1 МРП, то есть 3 450 тенге.

- для жителей остальных населенных пунктов ЕСП составляет 0,5 МРП, то есть 1 725 тенге.

Самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП, то есть 3 500 тенге.

Также с 2023 года введен так называемый единый платеж для субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. Размер всех обязательных платежей по этому способу составляет для работодателей 15%, а для работников – 10% от ставки единого платежа. При этом максимальный ежемесячный доход, от которого будет рассчитан платеж не может превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Кроме того, государство продолжит платить за 15 льготных категорий граждан. С 1 января 2023 года размер взноса за каждого человека из льготной категории граждан составляет 4 505,6 тенге.

В Фонде напоминают, что незастрахованные граждане могут воспользоваться удобным и выгодным способом стать участником системы ОСМС – оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за 12 будущих месяцев. К примеру, чтобы получить статус в январе 2023 года, нужно произвести оплату за период с января по декабрь 2023 года включительно, по 3 500 тенге за каждый месяц в отдельности.

Что нужно знать бухгалтерам

Порой возникает вопрос: как рассчитать размер взносов и отчислений, если работник трудится в двух компаниях – из общего дохода с применением предельного максимума или по отдельности за доход в каждой из них? Объясним на примере. Предположим, в одной организации зарплата сотрудника составляет 500 000 тенге, в другой – 300 000 тенге. Согласно закону об ОСМС, ежемесячный доход для расчета взносов и отчислений не должен превышать 10 МЗП (10 * 70 000 = 700 000 тенге).

При этом для расчета отчислений данный порог применяется по каждому работодателю в отдельности (то есть предельный доход в рамках одного места работы). В рассматриваемом варианте заработная плата работника в первой и второй организации в отдельности не превышает 10 МЗП: 500 000 тенге < 700 000 тенге; 300 000 тенге < 700 000 тенге. Значит отчисления будут рассчитываться по полному размеру зарплаты и составят: 500 000 тенге * 3% = 15 000 тенге (отчисления на ОСМС с первого места работы); 300 000 тенге * 3% = 9 000 тенге (отчисления на ОСМС со второго места работы).

А вот для расчета взносов нужно суммировать все доходы работника за месяц (то есть в общем по всем работодателям). В рассматриваемом примере общий доход работника с двух мест работы превышает 10МЗП (500 000 + 300 000 = 800 000 тенге). Значит размер взносов не должен превышать 14 000 тенге в общем. Итак, 500 000 * 2% = 10 000 тенге (взнос на ОСМС с первого места работы). Тогда со второго места работы взнос на ОСМС составит: максимально допустимый взнос 14 000 тенге – 10 000 (уже удержанный взнос с первого места работы) = 4 000 тенге. Для того, чтобы второй работодатель правильно высчитал размер взноса, работник должен предоставить ему справку с первого места работы о перечисленных взносах. При отсутствии такой справки второй работодатель оплатит взнос в полном размере, то есть 300 000 * 2% = 6 000 тенге. Итого взносы с двух мест работы составят 16 000 тенге. Однако излишне уплаченные средства (сверх максимально допустимого взноса) будут возвращены: 16 000 – 14 000 = 2 000 тенге.

Также можно задать вопросы в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».