ОСМС: 14 млрд тенге удалось сэкономить при закупе лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, сколько лекарственных средств уже закуплено в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня уже приобретено единым дистрибьютором около 88% наименований лекарственных средств и медицинских изделий», - сказала Людмила Бюрабекова на пресс-конференции в СЦК.

Из них, по ее словам, 383 наименования – для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

«Экономия по итогам закупа составила более 14 млрд тенге. Лекарства находятся на складах единого дистрибьютора. Отгрузка произведена во все регионы, выписка рецептов осуществляется и препараты уже доступны для пациентов», - отметила спикер.

Как пояснили в пресс-службе СК «Фармация», сэкономленные средства будут направлены на дополнительный закуп лекарственных средств, в случае возникновения такой надобности.

«Также единым дистрибьютором для создания неснижаемого запаса по основным жизненно важным препаратам для лечения социально значимых заболеваний приобретено около 133 наименований лекарственных средств на сумму около 3 млрд тенге. Сейчас отгружено препаратов в регионы на сумму в 4,4 млрд тенге», - добавила Л. Бюрабекова.