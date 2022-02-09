Осмотрщиков наградили за выявление сложного дефекта поезда в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ходе технического обслуживания поезда 11 января 2022 г. осмотрщики - ремонтники вагонов станции Караганда-Пассажирская Нурболат Сериков и Дәуіржан Сайлау обнаружили трудновыявляемый дефект колесной пары. Неисправность могла повлиять на безопасность движения поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Работники показали, что для осмотрщиков-ремонтников мелочей не бывает, проявили бдительность и четко выполнили свои должностные обязанности.

За добросовестное отношение к работе осмотрщиков наградили почетными грамотами руководства Карагандинского отделения ГП.

Нурболату Серикову - 27 лет. После окончания профессионального лицея в 2017 году он пришел на железную дорогу. Трудовой путь начинал экипировщиком локомотивов топливом. С 2018 года работает осмотрщиком – ремонтником Карагандинского эксплуатационного вагонного депо. Его коллега Дәуіржан Сайлау работает на железной дороге четыре года. Начинал экипировщиком локомотивов. Год назад был переведен на должность осмотрщика-ремонтника. Дәуіржан Сайлау окончил Карагандинский железнодорожный колледж по специальности слесарь по ремонту вагонов. Ему 22 года.