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Осмотрщиков наградили за выявление сложного дефекта поезда в Караганде

9 Февраля 2022 13:50
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Осмотрщиков наградили за выявление сложного дефекта поезда в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ходе технического обслуживания поезда 11 января 2022 г. осмотрщики - ремонтники вагонов станции Караганда-Пассажирская Нурболат Сериков и Дәуіржан Сайлау обнаружили трудновыявляемый дефект колесной пары. Неисправность могла повлиять на безопасность движения поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

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Работники показали, что для осмотрщиков-ремонтников мелочей не бывает, проявили бдительность и четко выполнили свои должностные обязанности.

За добросовестное отношение к работе осмотрщиков наградили почетными грамотами руководства Карагандинского отделения ГП.

Нурболату Серикову - 27 лет. После окончания профессионального лицея в 2017 году он пришел на железную дорогу. Трудовой путь начинал экипировщиком локомотивов топливом. С 2018 года работает осмотрщиком – ремонтником Карагандинского эксплуатационного вагонного депо. Его коллега Дәуіржан Сайлау работает на железной дороге четыре года. Начинал экипировщиком локомотивов. Год назад был переведен на должность осмотрщика-ремонтника. Дәуіржан Сайлау окончил Карагандинский железнодорожный колледж по специальности слесарь по ремонту вагонов. Ему 22 года.


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#КТЖ   #Карагандинская область   #Транспорт   #Караганда  
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