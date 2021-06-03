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    13:48, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Осмотрщики станции Кандыагаш предотвратили возможный сход поезда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 мая на станции Кандыагаш Актюбинской области осмотрщики - ремонтники, осматривая вагоны грузового поезда на выявление технических неисправностей, обнаружили трещины диска колес, что является серьезным дефектом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Вагон принадлежит частному собственнику. Колесная пара была изготовлена в 1990 году. После обнаружения неисправности вагоны данного собственника взяты на особый контроль.

    Учитывая то, что вагон был гружёный, и нагрузка на колёсную пару была огромная, бдительность осмотрщиков-ремонтников вагонов помогла предотвратить возможный сход грузового состава в пути его дальнейшего следования.

    Серик Нуранов и Алматжан Аманжолов – опытные железнодорожники, профессионалы своего дела.

    Серик Нуранов работает на железной дороге более 30 лет, из них 28 лет на одном предприятии: в пункте технического обслуживания Кандыагаш. Сначала работал слесарем по ремонту подвижного состава, с 2006 года - осмотрщиком ремонтником вагонов.

    Общий стаж работы Алматжана Аманжолова на железной дороге свыше 30 лет. Все эти годы он трудился в пункте технического обслуживания Кандыагаш. Начинал токарем по ремонту подшипников, затем осмотрщиком-ремонтником вагонов.



    Теги:
    Транспорт Общество Актюбинская область
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