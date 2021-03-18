Осмотр лишних врачей навязывали некоторые медучреждения Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Медучреждения Костанайской области при выдаче справки навязывают необходимость осмотра у дополнительного списка врачей. Это сказывается на увеличении стоимости справки о допуске к управлению транспортом. О таких нарушениях сообщили в ходе заседания межведомственной рабочей группы при департаменте по делам госслужбы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании обсудили вопросы повышения качества оказания государственных услуг в социальной сфере. В частности, речь шла о получении государственной услуги «Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством».

Практика с «лишними» медспециалистами отмечается в Аулиеколькой, Алтынсаринской, Амангельдинской, Джангельдинской, Житикаринской, Карасуской, Мендыкаринской, Федоровской районных больницах, а также в Аркалыкской региональной поликлинике.

«Общественники области посредством телефонных звонков провели мониторинг качества оказания консультаций городских и районных больниц. Тогда и были установлены факты ненадлежащей консультации. Сотрудники поликлиник представляли недостоверную информацию о получении государственной услуги», - сообщили в пресс-службе департамента по делам госслужбы области.

Как оказалось, чтобы получить такую справку, нужно пройти осмотр всего лишь у пяти специалистов – терапевта, окулиста, оториноларинголога, психиатра, нарколога. На деле же большинство поликлиник к этому списку добавляют невропатолога, хирурга, акушера-гинеколога.

Это влияет и на значительное увеличение стоимости такой справки. Если в других регионах области жители за нее отдают порядка 2 тысяч тенге, то в упомянутых регионах ее сумма достигает от 7 до 14 тысяч тенге.

«В Аулиекольской районной больнице, помимо прохождения перечня специалистов, настаивают на необходимости сдачи анализа крови на микрореакцию. Что касается Карабалыкской районной больницы и районной больницы района имени Беимбета Майлина, то, по словам их работников, врач нарколог исключен из перечня специалистов для прохождения медосмотра, - отмечают в ведомстве. — Кроме того, итоги мониторинга показали, что в Наурузумском, Сарыкольском, Камыстинском районах ввиду отсутствия специалистов возможность получения медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством и вовсе отсутствует».

В департаменте уверены, что причиной озвученных недостатков является нежелание услугодателя изучать действующие нормы, которые стремясь к оптимизации, постоянно претерпевают изменения.

«В управлении здравоохранения проведено совещания с главными врачами больниц о неукоснительном соблюдении правил. Более того, заместитель управления здравоохранения области Анжела Бексултанова заверила, что в случае необходимости готова принять меры дисциплинарного характера к лицам, допускающим нарушение прав и законных интересов граждан при получении ими государственных услуг», - отметили в департаменте.

В следующий раз члены межведомственной рабочей группы намерены промониторить порядок выдачи справки 086-У, необходимой, в том числе для зачисления в вузы.