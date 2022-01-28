Осложнение от КВИ в виде Синдрома Кавасаки получили семь акмолинских малышей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с увеличением заболеваемости КВИ среди акмолинских детей в инфекционном стационаре акмолинской многопрофильной областной детской больницы (МОДБ) развернуты дополнительные койки и открыт второй пост. Об этом на прошедшем брифинге сообщил главный врач МОДБ Серикжан Сабыралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с апреля 2020 года на базе детского инфекционного отделения МОДБ был развернут инфекционный стационар для детей на 15 коек. И если количество заболевших детей в 2020 году составляло до 3% от удельного веса всех заболевших по Акмолинской области, то в 2021 году эта цифра поднялась до 5%.

«В 2021 году в МОДБ пролечено 287 детей с КВИ. С января 2022 года госпитализация детей в инфекционный стационар увеличилась, пролечено с начала года 27 детей – как из районов, так и городских жителей. На данный период дети продолжают поступать. В связи с увеличением заболеваемости дополнительно развернуто пять коек в инфекционном стационаре и открыт дополнительно второй пост», - поделился С. Сабыралиев.

Всего на сегодняшний день по области на стационарном лечении находятся 23 ребенка. Из них 16 детей – в МОДБ.

«Заполняемость коечного фонда составляет 80%, дети средней степени тяжести на самостоятельном дыхании, тяжелых детей нет. Зачастую дети выявляются при госпитализации в соматические отделения с другими заболеваниями. После получения положительного ПЦР-результата с фильтров переводятся в инфекционное отделение», - пояснил спикер.

Как отметил главврач МОДБ, по сравнению с 2020-2021 гг. сейчас болезнь у детей протекает намного легче, дети поступают с признаками ОРВИ, пневмонии, ларинготрахеита, бронхиолита, вирусного гастроэнтерита с кишечным токсикозом, эксикозом. Один ребенок поступил даже с клиникой менингита (общемозговая симптоматика – головная боль, рвота, положительные менингеальные знаки).

«У болеющих и переболевших детей в 2022 году не выявлялась клиника поражения легких и каких-либо осложнений, как было ранее в 2021 году. Осложнения КВИ в виде мультивоспалительного синдрома – Синдрома Кавасаки – было у семи детей. Сегодня в основном болеют дети до пяти лет, а также дети с фоновой патологией. В этом году дети старше пяти лет не поступали», - отметил С. Сабыралиев.

Как считает медик, существенную роль в этом сыграла вакцинация взрослых и детей, иначе, возможно, была бы другая картина, и пик заболеваемости был бы значительно выше. Ведь на сегодняшний день детей, получивших вакцину Комирнати производства Pfizer, с КВИ в МОДБ не поступало.

«Постоянно проводится активная работа по вакцинации, медицинские работники охотно прививают своих детей, проводят беседы с родителями о необходимости вакцинации. В этой связи, призываю родителей прислушаться к опытным специалистам и сделать правильный выбор в пользу здравого смысла – вакцинации», - резюмировал главврач.