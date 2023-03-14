Осложнение эпидситуации по кори отмечается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала этого года в Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь. Из них в 7 регионах лабораторно подтверждено 20, еще 20 находятся в работе. Подозрительные случаи на корь зарегистрированы в 11 регионах, подтверждены на сегодня в семи регионах. В том числе 65% заболевших зарегистрировано с начала марта», - сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова во время заседания Центральной избирательной комиссии.

Она подчеркнула, что корь характеризуется высокой контагиозностью, передается воздушно-капельным путем и представляет 100% опасность для невакцинированных лиц. Если с больным корью будут контактировать 10 человек, они будут не вакцинированы, то все 10 заболеют корью.

«Для кори характерен высокий процент осложнения – это где-то 30% осложнений, при этом осложнения достаточно серьезные, начиная от пневмонии, завершая энцефалитом», - добавила главный санврач.

Ранее сообщалось, что эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции в стране стабильная. Еженедельно регистрируется до 100 случаев коронавирусной инфекции. Продолжается сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ и гриппом, который начался 1 октября. В Казахстане зарегистрировано более 3,8 млн случаев ОРВИ и 3 234 случая гриппа. Еженедельно регистрируется порядка 160 тысяч случаев ОРВИ.