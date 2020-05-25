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Ослабление жары прогнозируют в Казахстане

25 Мая 2020 14:19
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Ослабление жары прогнозируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антициклон из районов Архангельска вызовет ослабление жары в северных регионах республики 26-28 мая , а на юге, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», местами прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльными бурями.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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