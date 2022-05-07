7 Мая 2022 12:48

Ослабление ветра прогнозируют синоптики в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На большей части Северо-Казахстанской области 7 мая синоптики прогнозируют ослабление ветра. Порывы до 15-20 метров в секунду сохранятся на севере и северо-востоке региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», вчера в Петропавловске метеостанции зарегистрировали стихийные порывы – 34 метра в секунду. Такая скорость ветра в городе наблюдалась впервые с начала года.

Штормовые порывы ветра отмечались и в других районах области. В Тайынше зафиксировали 29 метров в секунду, в Благовещенке и Тимирязево - по 26, в Чкалово - 25 и в Возвышенке - 24 метра в секунду. В различных частях региона прошла пыльная буря.

«Северо-Казахстанская область сейчас находится под влиянием северо-западного циклона, пришедшего из европейской части России. Именно он обусловил неустойчивый характер погоды, которую наблюдали североказахстанцы. Заблаговременно было выпущено штормовое предупреждение», - добавили в филиале.