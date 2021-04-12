Ослабление тенге прокомментировали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал причины ослабления тенге в марте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обменный курс тенге за март ослаб на 1,9% до 424,97 тенге за доллар по следующим причинам. Во-первых, за март цены на нефть снизились на 3,9% до 63,54 доллар за баррель. Риcки, cвязaнныe co cнижeниeм тeмпoв вaкцинaции, пoявлeниeм нoвыx, бoлee aгpeccивныx штaммoв COVID-19 и вoзвpaщeниe к бoлee cтpoгим мepaм изoляции отразились на ожиданиях инвесторов по восстановлению спроса на энергоносители.

По итогам марта также увеличились запасы нефти в США. 1 апреля ОПЕК+ решил плавно увеличивать квоты на добычу нефти на 1,15 млн баррелей в cутки - 350 тысяч в мае, столько же в июне, и 450 тысяч в июле», - сказал в ходе заседания Правительства Ерболат Досаев.

Во-вторых, как отметил глава Нацбанка, на фоне роста доходностей казначейских облигаций США, доллар укрепляется относительно валют развивающихся рынков.

«В результате турецкая лира ослабла на 11,1%, индонезийская рупия – 2,0%, российский рубль – на 1,6%. При этом, негативной динамике российского рубля помимо общих тенденций способствовало усиление санкционных рисков. В этих условиях поддержку тенге оказали конвертация активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в республиканский бюджет и продажи части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора», - проинформировал Е. Досаев.

В марте приток иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги Казахстана существенно замедлился и составил 18 млрд тенге по сравнению со 178 млрд тенге в феврале и 174 млрд тенге в январе этого года.

«В апреле текущего года на фоне общего ухудшения риск сентимента к рисковым активам наблюдается нетто-отток нерезидентов из активов развивающихся рынков в целом. На 9 апреля курс тенге составил 433,17 тенге за доллар США, ослабев с начала года на 2,9% с тенге за доллар США», - сообщил Ерболат Досаев.