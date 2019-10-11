Ослабление тенге объяснили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации на валютном рынке и текущих аспектах реализации денежно-кредитной политики рассказали в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным приоритетом Национального банка остается достижение стабильности цен. На 2019-2021 годы целевой диапазон инфляции обозначен в коридоре 4-6%. По итогам сентября текущего года годовая инфляция сложилась на уровне 5,3%. Несмотря на сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, дефляционных процессов не наблюдалось. Цены на продовольственные товары увеличились на 9,1% в годовом выражении и продолжают вносить наибольший вклад в инфляцию», - сказал заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов на презентации закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы в Сенате.

Он уточнил, что основным проинфляционным фактором является рост бюджетных социальных расходов.

«По нашим оценкам, инфляция по итогам года будет формироваться ближе к верхней границе целевого коридора – на уровне 5,7-5,8%. Для достижения целевого ориентира по инфляции и увеличения спроса на тенговые активы 9 сентября Национальный банк повысил базовую ставку c 9,00% до 9,25%», - отметил зампредседателя Нацбанка.

Кроме того, Есжан Биртанов рассказал и о ситуации на валютном рынке. Так, на рынке наблюдается тенденция постепенного ослабления тенге на фоне снижения цен на нефть.

«За 9 месяцев цена на нефть в среднем сложилась на уровне 65 долларов за баррель, что на 12% ниже аналогичного периода 2018 года. Курс тенге по состоянию на 9 октября составил 390,04 тенге за доллар США при текущей цене на нефть 58,3 долларов за баррель. Ослабление с начала года составило 1,5%», - проинформировал Есжан Биртанов.

В целом, по словам заместителя председателя Национального банка, продолжается постепенное восстановление кредитной активности. Общий кредитный портфель банковского сектора вырос с начала года на 1% до 13,2 трлн тенге. А за 8 месяцев текущего года банками выдано на 10,9% больше новых кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.